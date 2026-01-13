Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Elbasan Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Elbasan Municipality, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Elbasan Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Elbasan Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/8
This wonderful 2+1 apartment is located in a new and quality complex that is being built nea…
$125,968
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Elbasan Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Elbasan Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/12
In the Arena complex, near the Elbasan stadium, we offer an apartment for sale. This 1+1 apa…
$75,814
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Elbasan Municipality, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen