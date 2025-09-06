Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Durrës
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Qark Durrës, Albanien

Durrës
35
35 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 147 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 147 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 147 m²
Stockwerk 8
Die Räumlichkeiten befinden sich im 8. Stock mit Aufzug im Grand Park gegenüber Gjuheve Te H…
$2,339
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 48 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 48 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
Das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes in Ish-Urt, Durres. Es hat 41…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 100 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 100 m²
Durrës, Albanien
Fläche 100 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im ersten Stock eines Gebäudes in Plazh Hekurudha, Durres. …
$351
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Lager 16 m² in Durrës, Albanien
Lager 16 m²
Durrës, Albanien
Fläche 16 m²
Die Garage befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes in Durres Beach. Es hat eine Fl…
$117
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Lager 150 m² in Durrës, Albanien
Lager 150 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Das Lager befindet sich in Flake, auf der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesamtfläche vo…
$702
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 40 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 40 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss, am Rande der Hauptstraße in Ish Kenete, Dur…
$292
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Lager 26 m² in Durrës, Albanien
Lager 26 m²
Durrës, Albanien
Fläche 26 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Lager 40 m² in Durrës, Albanien
Lager 40 m²
Durrës, Albanien
Fläche 40 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Lager 1 500 m² in Durrës, Albanien
Lager 1 500 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich in Spitalle, etwa 200 m von der "Aleksander Moisiu" Universität entf…
$5,247
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 72 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 72 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Die Räumlichkeiten befinden sich im zweiten Stock eines 5-stöckigen Gebäudes am Haupt Boulev…
$585
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 75 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 75 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Strandbereich, Nachbarschaft 13 in der Nähe der Dajlan-B…
$1,169
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 175 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 175 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/2
Der Raum befindet sich am Stadtrand von Durrës in der Nähe der Schule in Spitallë, Nachbarsc…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Lager 900 m² in Durrës, Albanien
Lager 900 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Stockwerk 1/2
Zu vermieten ist ein 900m2 Lager oder Schuppen im Bereich Shkozet in der Nähe der Kolaudimit…
$1,755
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Lager 60 m² in Durrës, Albanien
Lager 60 m²
Durrës, Albanien
Fläche 60 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 58 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 58 m²
Durrës, Albanien
Fläche 58 m²
Stockwerk 2/11
Die Umgebung befindet sich im 2. Stock eines Gebäudes im Hofbereich des Gerichtsbezirks Durr…
$585
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 77 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 77 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Wohngebäudes auf der Hauptstraße zum S…
$936
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 141 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 141 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 2/7
Die Räumlichkeiten befinden sich im 2. Stock eines Gebäudes in der Nachbarschaft 18, in Durr…
$819
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 80 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 80 m²
Durrës, Albanien
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Die Räumlichkeiten befinden sich im 1. Stock eines Wohngebäudes in der Nähe der "Tax Direkti…
$702
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Hotel 170 m² in Durrës, Albanien
Hotel 170 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 38
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/5
Das Hotel befindet sich auf einer Nebenstraße in Golem, Durres. Das Anwesen verfügt über ein…
$19,886
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Lager 73 m² in Durrës, Albanien
Lager 73 m²
Durrës, Albanien
Fläche 73 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 100 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 100 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
Diese 1+1 Gewerbefläche befindet sich im ersten Stock eines zweistöckigen Gebäudes, im Qende…
$935
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 21 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 21 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Etagenzahl 3
Das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes in Ish-Urt, Durres. Es hat 41…
$233
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 15 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 15 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 15 m²
Der Raum befindet sich neben der Hauptstraße in der Nähe der 9-jährigen Schule "14 Nentori" …
$326
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 112 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 112 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 1
Der Raum befindet sich auf der ersten Wohnfläche oder der zweiten Etage von dem Boden gegenü…
$936
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 95 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 95 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/7
Die Räumlichkeiten befinden sich im 3. Stock über dem Boden oder auf der 1. Wohnfläche eines…
$585
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Lager 41 m² in Durrës, Albanien
Lager 41 m²
Durrës, Albanien
Fläche 41 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Lager 800 m² in Durrës, Albanien
Lager 800 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Die Scheune befindet sich in Pjeze, am Rande der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesamtfl…
$2,924
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 27 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 27 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 11
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Gebäudes hinter dem Bezirksgericht Dur…
$292
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 60 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 60 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
Der Raum befindet sich in der Nähe von "Rrota e Qerres" bei "Kolegji Eneida", Nachbarschaft …
$291
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche 32 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 32 m²
Durrës, Albanien
Fläche 32 m²
Dieser Raum befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes im Bereich "Train Station", Du…
$585
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська