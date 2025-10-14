Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Durrës
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Qark Durrës, Albanien

Durrës
804
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 3/5
Palm Paradise – Your style between the sea and tranquility Discover the newest residential …
$107,455
Eine Anfrage stellen
