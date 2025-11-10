Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Konferenzräume in Bashkia Vore, Albanien

Konferenzsaal 3 500 m² in Berxulli, Albanien
Konferenzsaal 3 500 m²
Berxulli, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 500 m²
Stockwerk 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,65M
Eine Anfrage stellen
Konferenzsaal 2 500 m² in Berxulli, Albanien
Konferenzsaal 2 500 m²
Berxulli, Albanien
Fläche 2 500 m²
Stockwerk 1/1
A 2500m² land plot with a 1250m² unfinished warehouse is offered for sale, located in a suit…
$582,714
Eine Anfrage stellen
Konferenzsaal 1 057 m² in Berxulli, Albanien
Konferenzsaal 1 057 m²
Berxulli, Albanien
Fläche 1 057 m²
Stockwerk 1/1
A 2000m² land plot with a 1057m² warehouse with a height of 8m is offered for sale. Location…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
