Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Zentral-Albanien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Geschäft

Langfristige Miete von Geschäfte in Zentral-Albanien, Albanien

Tirana
6
Tirana
6
Geschäft Löschen
Alles löschen
6 immobilienobjekte total found
Geschäft 102 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 102 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Shop for sale on Myslym Shyri street corner. The space covers an area of 102 square meters a…
$2,329
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 200 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 200 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 9
A modern store with a total area of 266 m² is for rent, functionally divided: • 130 m² on t…
$5,824
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 30 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 30 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 10
The shop is located by the secondary road, on the ground floor of a new building. It is suit…
$699
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 121 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 121 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
Etagenzahl 6
Japim me Qira Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje sipe…
$1,281
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 63 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 63 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 5
Shop for rent on the street side of Durres. The shop has a 63 m² space, half located in the …
$815
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 50 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 50 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
✅ Preis: 35.000 Leke/Monat✅ Standort: Kinostudio, TiranaKaufen Sie in einer ausgezeichneten …
$363
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano