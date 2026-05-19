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Bungalows mit Terrasse in Albanien

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Bungalow 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Bungalow 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Bungalow mit Meerblick und privatem Garten in Vlora, Albanische Riviera – Renovierungsobjekt…
$410,471
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Albania Property Group
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Immobilienangaben in Albanien

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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