Bungalows am Meer in Albanien

1 immobilienobjekt total found
Bungalow 3 zimmer in Babice e Madhe, Albanien
Bungalow 3 zimmer
Babice e Madhe, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 592 m²
Etagenzahl 1
Bungalow mit privatem Garten und Meerblick in Babice e Madhe, Vlora, Albanien zu verkaufen. …
$139,685
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
