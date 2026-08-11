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Wohnungen in Qark Berat, Albanien

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Terpan, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Terpan, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/5
Apartment 1+1 for sale - Kaltersia Complex - Mali i Robit - Golem, Durres - Kavaje. - 2nd f…
$105,188
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Century 21 Oksford
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Wohnung 3 zimmer in Berat Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Berat Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Etagenzahl 1
🏛️ Antique House in the Berat Castle for Sale In one of the most unique and historic areas o…
$267,078
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Investment Realty Group
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Immobilienangaben in Qark Berat, Albanien

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