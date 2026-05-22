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Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Bashkia Vore, Albanien

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Produktion 1 600 m² in Preze, Albanien
Produktion 1 600 m²
Preze, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 600 m²
Stockwerk 2/2
Ein Lager mit einer Gesamtfläche von 1600m2 ist zu vermieten, befindet sich im Gebiet Fushë …
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