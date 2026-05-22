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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Bashkia Vore, Albanien

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2 immobilienobjekte total found
Produktion 1 600 m² in Preze, Albanien
Produktion 1 600 m²
Preze, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 600 m²
Stockwerk 2/2
Ein Lager mit einer Gesamtfläche von 1600m2 ist zu vermieten, befindet sich im Gebiet Fushë …
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Gewerbefläche 1 550 m² in Marqinet 1, Albanien
Gewerbefläche 1 550 m²
Marqinet 1, Albanien
Fläche 1 550 m²
Ein Lager ist zur Miete im Vora Bereich, mit einer Gesamtfläche von 4,650 m2. Die Anlage ist…
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