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Langfristige Miete von wohnungen in Bashkia Vore, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
2+1+2 Apartment for Rent | Center, Durrës in Preze, Albanien
2+1+2 Apartment for Rent | Center, Durrës
Preze, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/5
Ferienwohnung 2+1+2 für Miete | Zentrum, DurrësEine 2+1+2 Wohnung mit einem regelmäßigen Lay…
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