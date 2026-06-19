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Villen in Bashkia Ura Vajgurore, Albanien

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Villa 6 zimmer in Bashkia Ura Vajgurore, Albanien
Villa 6 zimmer
Bashkia Ura Vajgurore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 419 m²
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$1,21M
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