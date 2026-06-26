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Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Bashkia Shijak, Albanien

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Xhafzotaj
3
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4 immobilienobjekte total found
Produktion 1 000 m² in Durrës, Albanien
Produktion 1 000 m²
Durrës, Albanien
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich in der Nähe der Fllake Überführung auf der Xhafzotaj-Fllake Straße, …
$4,050
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Produktion 110 m² in Rreth, Albanien
Produktion 110 m²
Rreth, Albanien
Fläche 110 m²
Ein modernes und funktionales Lager wird zur Miete angeboten, in einem hoch zugänglichen und…
$410
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Produktion 800 m² in Pejze, Albanien
Produktion 800 m²
Pejze, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Das Lager befindet sich in Pjeze, auf der Seite der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesam…
$2,885
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Produktion 260 m² in Durrës, Albanien
Produktion 260 m²
Durrës, Albanien
Fläche 260 m²
Etagenzahl 1
Das Lager befindet sich in Sukth in der Nähe der Hauptstraße. Es hat eine Fläche von 1000m2,…
$699
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