Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Sarande
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Bashkia Sarande, Albanien

1 immobilienobjekt total found
4-Zimmer-Villa in Manastir, Albanien
4-Zimmer-Villa
Manastir, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/1
Glorious property for Sezonal Cars at Ksamil Safe Investment for Tourism Business Ideale Pos…
$9,274
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen