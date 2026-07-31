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Studio-Apartments in Bashkia Puke, Albanien

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Studio 1 zimmer in Kcire, Albanien
Studio 1 zimmer
Kcire, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Ein Studio-Apartment mit Meerblick steht im Viertel Qerret zum Verkauf. Die Gesamtfläche bet…
$53,506
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