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Penthäuser in Bashkia Mirdite, Albanien

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Penthouse 5 zimmer in Fan, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 253 m²
Stockwerk 7/7
Die Wohnung befindet sich auf der siebten Wohnfläche, mit einer Nettofläche von 142,7 m2 und…
$390,716
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