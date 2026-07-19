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Wohnimmobilien in Bashkia Mallakaster, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Selite, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Selite, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Wohnung zum Verkauf 1+1, Residenz (TRIPOD)Angaben zum Eigentum:- Gesamtfläche: 5'1.4 m2- Net…
$183,013
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