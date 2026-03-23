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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Kruja, Albanien

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Gewerbefläche 25 m² in Kruja, Albanien
Gewerbefläche 25 m²
Kruja, Albanien
Fläche 25 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich auf der Etage 0 am Hof in Durres. Es verfügt über 25m2 Inne…
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