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Wohnimmobilien in Kruja, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Thumane, Albanien
Haus 8 zimmer
Thumane, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
The villa is located at the entrance of the city of Durres in a quiet residential area. The …
$289,285
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