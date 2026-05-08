Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Himare
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Meerblick

Studio-Wohnungen am Meer in Bashkia Himare, Albanien

;
Himare
3
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Palase, Albanien
Studio 1 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/3
Neues Studio-Apartment in Palasa, Vlora, Dhermi, Albanien zu verkaufen. – Luxuriöse Residenz…
$161,720
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Himare, Albanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen