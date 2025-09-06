Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Durrës
  4. Langfristige Vermietung
  5. Lager

Langfristige Miete von Lager in Durrës, Albanien

11 immobilienobjekte total found
Lager 16 m² in Durrës, Albanien
Lager 16 m²
Durrës, Albanien
Fläche 16 m²
Die Garage befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes in Durres Beach. Es hat eine Fl…
$117
pro Monat
Lager 150 m² in Durrës, Albanien
Lager 150 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Das Lager befindet sich in Flake, auf der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesamtfläche vo…
$702
pro Monat
Lager 26 m² in Durrës, Albanien
Lager 26 m²
Durrës, Albanien
Fläche 26 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 40 m² in Durrës, Albanien
Lager 40 m²
Durrës, Albanien
Fläche 40 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 1 500 m² in Durrës, Albanien
Lager 1 500 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich in Spitalle, etwa 200 m von der "Aleksander Moisiu" Universität entf…
$5,247
pro Monat
Lager 900 m² in Durrës, Albanien
Lager 900 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Stockwerk 1/2
Zu vermieten ist ein 900m2 Lager oder Schuppen im Bereich Shkozet in der Nähe der Kolaudimit…
$1,755
pro Monat
Lager 60 m² in Durrës, Albanien
Lager 60 m²
Durrës, Albanien
Fläche 60 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 73 m² in Durrës, Albanien
Lager 73 m²
Durrës, Albanien
Fläche 73 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 41 m² in Durrës, Albanien
Lager 41 m²
Durrës, Albanien
Fläche 41 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 800 m² in Durrës, Albanien
Lager 800 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Die Scheune befindet sich in Pjeze, am Rande der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesamtfl…
$2,924
pro Monat
Lager 120 m² in Durrës, Albanien
Lager 120 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich im 0. Stock der Straße in Shkozet, nur 500m von der Autobahn Tirana …
$408
pro Monat
