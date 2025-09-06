Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Durrës
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Durrës, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Die Villa befindet sich in der Nähe der Hauptstraße in der Ish-Keneta Gegend von Durres. Das…
$2,339
pro Monat
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Haus 2 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1
Das Haus befindet sich im ersten Stock einer zweistöckigen Villa in der Nähe des Eneida Coll…
$374
pro Monat
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
