Mersin, Türkei

von € 73,000

90–150 m² 113 Wohnungen

Kapitulation vor: 2024

Bauherr: Alioğlu inşaat

Neuer Komplex in Mersin, Teja Das Hotel liegt 600 Meter vom Meer entfernt Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1, Gewerbegebiete Drei Blocks Stockwerke 14 Fläche 1 + 1 - 62 m2 brutto Fläche 2 + 1 - 100 m2 brutto Es gibt Wohnungslayouts 2 + 1 100 m2 + Terrasse 76,5 m2 Geeignet für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis Baubeginn: 30.12.2022. Bauende - 30.12.2024 Anzahlung 50%, Ratenzahlungsplan vor Abschluss des Baus Wohnungen 1 + 1 ab 73.000 Euro Wohnungen 2 + 1 ab 98.000 Euro Gemeinsame Merkmale: Bodengasheizung Einbaumöbel Steinarbeitsplatte in der Küche Klimaanlage Doppelte doppelt verglaste Fenster PVC Sonnenknoten in Kacheln Alle Klempnerarbeiten der 1. Klasse Boden in Wohngebieten – Laminat Stahl Außentür Aufhängungsdecke Intelligentes Aufzugssystem Komplexe Infrastruktur: Sicherheit, Videoüberwachung Parkplatz Generator Hamam, Sauna Außenpools Wasserpark Fitnessraum Spielplatz Basketballplatz Grillplatz Landschaftsbau