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Investment Realty Group

Albanien, Tirana
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Immobilienagentur
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2008
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Über die Agentur

*IRG (Investment Realty Group)* ist eine dynamische und zukunftsorientierte Immobilienagentur mit Sitz in Tirana, Albanien, die unter der globalen Marke tätig ist. Mit einer starken Präsenz auf dem albanischen Markt ist IRG auf Wohn-, Gewerbe- und Anlageimmobilien spezialisiert und bietet Käufern, Verkäufern und Investoren fachkundige Beratung.

Unsere Mission ist es, außergewöhnlichen Service, Transparenz und Ergebnisse durch einen kundenzentrierten Ansatz und ein Team von hochqualifizierten Fachleuten zu liefern. Egal, ob Sie Ihr Traumhaus, eine strategische Investition oder Entwicklungsmöglichkeiten suchen, IRG kombiniert lokales Fachwissen mit globalen Standards, um Ihnen zu helfen, intelligente Immobilienentscheidungen zu treffen.

* Ihre Vision, unsere Mission – angetrieben von der globalen Stärke

*IRG (Investment Realty Group)* ist eine führende Immobilienagentur in Albanien, die stolz unter der weltweit anerkannten Marke *IRG* tätig ist. Strategisch gelegen im Herzen von *Tirana*, auf *Rruga e Kavajës* in der Nähe von Proper Pizza, ist unser Büro ein zentraler Knotenpunkt für Kunden, die Vertrauen, Professionalität und Ergebnisse auf dem Immobilienmarkt suchen.

Mit einem Team von erfahrenen und zertifizierten Immobilienberatern bietet * IRG* Full-Service-Immobilienlösungen, die auf die Bedürfnisse lokaler und internationaler Kunden zugeschnitten sind. Unsere Agenten sind bestrebt, ehrliche Beratung, datengesteuerte Marktinformationen und personalisierten Service bei jedem Schritt der Immobilienreise zu bieten.

* Unsere Dienstleistungen beinhalten: *

* Immobilienverkauf & -käufe * - Wohn- und Gewerbeimmobilien

*Immobilienanlagen* – Strategische Beratung und Portfoliomanagement

*Luxury Real Estate* - Premium Villen, Penthäuser und exklusive Entwicklungen

*Neue Entwicklungen* – Off-Plan Sales und Projektmarketing

- * Land & Plot Sales * - Für Bau, Tourismus oder landwirtschaftliche Nutzung

*Real Estate Consulting* – Marktanalyse, Bewertungsunterstützung und rechtliche Koordination

*Leasing Services* - Kurz- und langfristige Vermietungen für Häuser und Unternehmen

*Corporate Services* – Büroumzug, Expansionsplanung und Investitionsstrukturierung

* Property Management * - Für Vermieter, Investoren und abwesende Eigentümer

Bei IRG kombinieren wir tiefe Kenntnisse des albanischen Marktes mit den globalen Standards und Technologien. Wir sind bestrebt, unseren Kunden zu helfen, nicht nur Immobilien zu finden - sondern echte Chancen, die ihren Zielen entsprechen.

Ob Sie Ihr erstes Haus kaufen, in Immobilien investieren oder Ihre Geschäftspräsenz in Albanien ausbauen möchten, *IRG* ist Ihr vertrauenswürdiger Partner.

* Deine Vision. Unsere Mission. Unterstützt von der mächtigsten Immobilienmarke der Welt. *

"Immobilienagentur in Albanien eröffnet seit 2008 mit über 60 Agenten, macht uns zu einem der größten im Land." IRG ist eine Immobilienmarke, bestehend aus rund 800 unabhängigen und betriebenen Franchise-Brokerbüros in 80 Ländern weltweit mit mehr als 118.000 unabhängigen Vertriebsprofis. IRG war seit 2008 Teil der Global Brand Investment Real Estate ist eine Immobilie, die Einkommen generiert oder anderweitig für Anlagezwecke und nicht als Hauptwohnsitz bestimmt ist. Es ist üblich, dass Investoren mehrere Immobilien besitzen, von denen eines als Hauptwohnsitz dient, während die anderen dazu verwendet werden, Mieteinnahmen und Gewinne durch Preissteigerung zu generieren.

Dienstleistungen

🏢 IRG (Investment Realty Group)*

Befindet sich auf *Rruga e Kavajës*, Tirana — in der Nähe von Proper Pizza

* IRG* ist eine vertrauenswürdige und innovative Immobilienagentur in Albanien, Teil des globalen und lokalen Netzwerks von Maklern. Mit fundierten Marktkenntnissen und internationalen Standards bieten wir End-to-End-Immobiliendienstleistungen für Käufer, Verkäufer, Investoren und Entwickler.

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💼 * Unsere Dienstleistungen*

🏠 * Immobilienverkäufe & Einkäufe *

Wohn- und Gewerbeimmobilien mit voller rechtlicher und beratender Unterstützung

📈 * Immobilieninvestitionen*

Leitfaden für lokale und internationale Investoren zum Wachstum und Management von Portfolios

🏡 *Luxusimmobilien*

Exklusive Häuser, Villen und High-End-Entwicklungen

🏗️ *Neue Entwicklungen*

Marketing & Vertrieb für Off-Plan-Projekte und Neubauten

🌍 * Land & Plot Sales*

Städtisches, ländliches oder Küstenland für verschiedene Zwecke

📊 * Immobilienberatung

Market Insights, rechtliche Koordination & professionelle Beratung

📃 *Leasingdienste*

Wohnungen, Häuser und Geschäftsräume zu vermieten (kurz- und langfristig)

🏢 *Unternehmensumsiedlung*

Immobilienlösungen für Unternehmen und Führungskräfte

🔑 *Immobilienmanagement*

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