Über die Agentur

Future Home Invest ist ein führendes albanisches Immobilienunternehmen mit operativen Wurzeln seit 2020 und einer starken bundesweiten Präsenz in 24 Büros.

Wir sind spezialisiert auf Küstenimmobilien und hochpotenzielle Immobilieninvestitionen entlang der Adriaküste Albaniens, die internationalen Investoren, Partner und Immobilienkäufer vor allem aus Mittel- und Osteuropa dienen.

Unsere Erfahrung wurde während einer Transformationsphase im Immobilienmarkt Albaniens aufgebaut, wo eine rasche Entwicklung und steigende Nachfrage die Notwendigkeit eines strukturierten, zuverlässigen und rechtlich sicheren Immobilienvermittlers geschaffen haben.

Heute ist Future Home Invest anerkannt, um lokale Marktexpertise, rechtliche Klarheit und internationale Dienstleistungsstandards zu kombinieren, um sichere und profitable Immobilientransaktionen zu gewährleisten.

Unsere Marktpräsenz

15.000+ unterzeichnete Verträge

30.000+ zufriedene Kunden und Familien

200 aktive und qualifizierte Mittel

24 Büros in Albanien

Unsere starke Feldpräsenz ermöglicht es uns, wertvolle Möglichkeiten frühzeitig zu erkennen und einen direkten Zugang zu den dynamischsten Küstengebieten Albaniens zu ermöglichen, darunter Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase und Umgebungszonen.