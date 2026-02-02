  1. Realting.com
Future Home Invest

L.12, Rr Adria, Durres, ALbania
Immobilienagentur
2020
Weniger als einen Monat
English, Italiano, Türkçe
futurehome.al/office/future%20home%20invest.html
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über die Agentur

Future Home Invest ist ein führendes albanisches Immobilienunternehmen mit operativen Wurzeln seit 2020 und einer starken bundesweiten Präsenz in 24 Büros.

Wir sind spezialisiert auf Küstenimmobilien und hochpotenzielle Immobilieninvestitionen entlang der Adriaküste Albaniens, die internationalen Investoren, Partner und Immobilienkäufer vor allem aus Mittel- und Osteuropa dienen.

Unsere Erfahrung wurde während einer Transformationsphase im Immobilienmarkt Albaniens aufgebaut, wo eine rasche Entwicklung und steigende Nachfrage die Notwendigkeit eines strukturierten, zuverlässigen und rechtlich sicheren Immobilienvermittlers geschaffen haben.

Heute ist Future Home Invest anerkannt, um lokale Marktexpertise, rechtliche Klarheit und internationale Dienstleistungsstandards zu kombinieren, um sichere und profitable Immobilientransaktionen zu gewährleisten.

Unsere Marktpräsenz

  • 15.000+ unterzeichnete Verträge

  • 30.000+ zufriedene Kunden und Familien

  • 200 aktive und qualifizierte Mittel

  • 24 Büros in Albanien

Unsere starke Feldpräsenz ermöglicht es uns, wertvolle Möglichkeiten frühzeitig zu erkennen und einen direkten Zugang zu den dynamischsten Küstengebieten Albaniens zu ermöglichen, darunter Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase und Umgebungszonen.

Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen | Was wir International Investors anbieten

Future Home Invest bietet vollständige End-to-End-Unterstützung für Immobilienkäufer und Investoren in Albanien.

Auswahl der Immobilien an der Küste

  • Ferienwohnungen am Strand und in der Nähe

  • Residenzen und Villen im Resort-Stil

  • Neue Entwicklungen und außermarktliche Möglichkeiten

  • Früher Zugang zu Schwellenländern

Rechtliche Verifikation und Due Diligence

  • Volle rechtliche Kontrolle der Eigentumsdokumentation

  • Sichere Transaktionsführung

  • Zusammenarbeit mit Notaren und Rechtseinrichtungen

Investment-Oriented Consulting

  • Immobilienempfehlungen

  • Leitlinien für Investitionsaufwertungsbereiche

  • Portfolio-Gebäudeunterstützung für wiederholte Investoren

Transaktion und Eigentum Hilfe

  • Unterstützung von Immobilienauswahl bis zur Vertragsunterzeichnung

  • Hilfe für ausländische Käufer während des gesamten Kaufprozesses

  • Langfristige Zusammenarbeit nach Erwerb

Partnerschaft mit ausländischen Agenturen & Investoren

  • Lokale Vertretung für internationale Agenturen

  • Zusammenarbeit mit privaten Investoren und Immobilienfonds

  • Marktzugang für Entwickler und Partner

