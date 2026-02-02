Future Home Invest ist ein führendes albanisches Immobilienunternehmen mit operativen Wurzeln seit 2020 und einer starken bundesweiten Präsenz in 24 Büros.
Wir sind spezialisiert auf Küstenimmobilien und hochpotenzielle Immobilieninvestitionen entlang der Adriaküste Albaniens, die internationalen Investoren, Partner und Immobilienkäufer vor allem aus Mittel- und Osteuropa dienen.
Unsere Erfahrung wurde während einer Transformationsphase im Immobilienmarkt Albaniens aufgebaut, wo eine rasche Entwicklung und steigende Nachfrage die Notwendigkeit eines strukturierten, zuverlässigen und rechtlich sicheren Immobilienvermittlers geschaffen haben.
Heute ist Future Home Invest anerkannt, um lokale Marktexpertise, rechtliche Klarheit und internationale Dienstleistungsstandards zu kombinieren, um sichere und profitable Immobilientransaktionen zu gewährleisten.
Unsere Marktpräsenz
15.000+ unterzeichnete Verträge
30.000+ zufriedene Kunden und Familien
200 aktive und qualifizierte Mittel
24 Büros in Albanien
Unsere starke Feldpräsenz ermöglicht es uns, wertvolle Möglichkeiten frühzeitig zu erkennen und einen direkten Zugang zu den dynamischsten Küstengebieten Albaniens zu ermöglichen, darunter Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase und Umgebungszonen.
Unsere Dienstleistungen | Was wir International Investors anbieten
Future Home Invest bietet vollständige End-to-End-Unterstützung für Immobilienkäufer und Investoren in Albanien.
Auswahl der Immobilien an der Küste
Ferienwohnungen am Strand und in der Nähe
Residenzen und Villen im Resort-Stil
Neue Entwicklungen und außermarktliche Möglichkeiten
Früher Zugang zu Schwellenländern
Rechtliche Verifikation und Due Diligence
Volle rechtliche Kontrolle der Eigentumsdokumentation
Sichere Transaktionsführung
Zusammenarbeit mit Notaren und Rechtseinrichtungen
Investment-Oriented Consulting
Immobilienempfehlungen
Leitlinien für Investitionsaufwertungsbereiche
Portfolio-Gebäudeunterstützung für wiederholte Investoren
Transaktion und Eigentum Hilfe
Unterstützung von Immobilienauswahl bis zur Vertragsunterzeichnung
Hilfe für ausländische Käufer während des gesamten Kaufprozesses
Langfristige Zusammenarbeit nach Erwerb
Partnerschaft mit ausländischen Agenturen & Investoren
Lokale Vertretung für internationale Agenturen
Zusammenarbeit mit privaten Investoren und Immobilienfonds
Marktzugang für Entwickler und Partner