NWE ist ein gewerblicher Immobilienmarktbetreiber, der eine umfassende Palette von Anlagedienstleistungen anbietet.

Das Unternehmen wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet Eigentümer einer der größten Stützpunkte kommerzieller Einrichtungen in Deutschland Unsere Büros und Repräsentanzen befinden sich in Berlin, Leipzig, Lissabon, Fethiye, Barcelona, Rom, Dubai und Bangkok Die führende Position auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt Exklusive Angebote von Entwicklern in Portugal, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Thailand NWE-Spezialisten sprechen Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch.