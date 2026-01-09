Über die Agentur

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* ist eine dynamische und nach vorne denkende Immobilienagentur mit Sitz in Tirana, Albanien, die unter der Marke Global Century 21 tätig ist. Mit einer starken Präsenz auf dem albanischen Markt ist die IRG auf Wohn-, Gewerbe- und Investitionsimmobilien spezialisiert – sie bietet den Käufern, Verkäufern und Investoren kompetente Beratung.

Unsere Mission ist es, außergewöhnlichen Service, Transparenz und Ergebnisse durch einen kundenzentrierten Ansatz und ein Team von hochqualifizierten Fachleuten zu liefern. Egal, ob Sie nach Ihrem Traumhaus, einer strategischen Investition oder Entwicklungschancen suchen, Century 21 IRG verbindet lokales Know-how mit globalen Standards, um intelligente Immobilienentscheidungen zu treffen.

*Ihre Vision, unsere Mission – angetrieben durch die globale Stärke

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* ist eine führende Immobilienagentur in Albanien, die stolz unter der weltweit anerkannten Marke *Century 21* tätig ist. Strategisch im Herzen von *Tirana* gelegen, auf *Rruga e Kavajës* in der Nähe von Proper Pizza, ist unser Büro ein zentrales Zentrum für Kunden, die Vertrauen, Professionalität und Ergebnisse im Immobilienmarkt suchen.

*Century 21 IRG* bietet mit einem Team von erfahrenen und zertifizierten Immobilienberatern Full-Service Immobilienlösungen, die auf die Bedürfnisse sowohl lokaler als auch internationaler Kunden zugeschnitten sind. Unsere Agenten sind bemüht, ehrliche Beratung, datengesteuerte Markteinsichten und personalisierten Service in jedem Schritt der Immobilienreise zu bieten.

*Unsere Leistungen enthalten:*

- *Property Sales & Buys* – Wohn- und Gewerbeimmobilien

- *Real Estate Investments* – Strategisches Beratungs- und Portfoliomanagement

- *Luxury Real Estate* – Premium Villen, Penthäuser und exklusive Entwicklungen

- *Neue Entwicklungen* – Off-Plan Vertrieb und Projektmarketing

- *Land & Grundstück Vertrieb* – Für Bau, Tourismus oder landwirtschaftliche Nutzung

- *Real Estate Consulting* – Marktanalyse, Bewertungsunterstützung und rechtliche Koordination

- *Leasing Services* – Kurz- und Langzeitmieten für Wohnungen und Unternehmen

- *Corporate Services* – Standortverlagerung, Erweiterungsplanung und Investitionsstrukturierung

- *Property Management* – Für Vermieter, Investoren und abwesende Eigentümer

Bei *Century 21 IRG* kombinieren wir tiefe Kenntnisse des albanischen Marktes mit den globalen Standards und Technologien des Century 21 Netzwerks, das in über 80 Ländern vorhanden ist. Wir sind verpflichtet, unseren Kunden zu helfen, nicht nur Eigenschaften zu finden – sondern echte Chancen, die ihren Zielen entsprechen.

Egal, ob Sie Ihr erstes Zuhause kaufen, in Immobilien investieren oder Ihre geschäftliche Präsenz in Albanien erweitern möchten, *Century 21 IRG* ist Ihr vertrauenswürdiger Partner.

Deine Vision. Unsere Mission. Unterstützt von der weltweit mächtigsten Immobilienmarke. *

"Real Estate Agency in Albanien seit 2008 mit über 60 Agenten eröffnet, macht uns zu einem der größten im Land. Century 21 ist eine Marke in Immobilien, bestehend aus etwa 800 unabhängigen und betriebenen Franchised Broker-Büros in 80 Ländern weltweit mit mehr als 118.000 unabhängigen Vertriebsexperten. Century 21 IRG ist seit 2008 Teil der Global Brand Investment Immobilien ist Immobilien, die Einkommen erzeugt oder anderweitig für Investitionszwecke bestimmt ist, anstatt als Hauptwohnsitz. Es ist üblich, dass Investoren mehrere Grundstücke besitzen, von denen einer als Hauptwohnsitz dient, während die anderen verwendet werden, um Mieteinnahmen und Gewinne durch Preisaufwertung zu generieren."