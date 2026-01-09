  1. Realting.com
Investment Realty Group

Albanien, Tirana
Immobilienagentur
2008
2 jahre 11 Monate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
www.century21albania.com/office/century%2021%20irg.html
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über die Agentur

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* ist eine dynamische und nach vorne denkende Immobilienagentur mit Sitz in Tirana, Albanien, die unter der Marke Global Century 21 tätig ist. Mit einer starken Präsenz auf dem albanischen Markt ist die IRG auf Wohn-, Gewerbe- und Investitionsimmobilien spezialisiert – sie bietet den Käufern, Verkäufern und Investoren kompetente Beratung.

Unsere Mission ist es, außergewöhnlichen Service, Transparenz und Ergebnisse durch einen kundenzentrierten Ansatz und ein Team von hochqualifizierten Fachleuten zu liefern. Egal, ob Sie nach Ihrem Traumhaus, einer strategischen Investition oder Entwicklungschancen suchen, Century 21 IRG verbindet lokales Know-how mit globalen Standards, um intelligente Immobilienentscheidungen zu treffen.

*Ihre Vision, unsere Mission – angetrieben durch die globale Stärke

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* ist eine führende Immobilienagentur in Albanien, die stolz unter der weltweit anerkannten Marke *Century 21* tätig ist. Strategisch im Herzen von *Tirana* gelegen, auf *Rruga e Kavajës* in der Nähe von Proper Pizza, ist unser Büro ein zentrales Zentrum für Kunden, die Vertrauen, Professionalität und Ergebnisse im Immobilienmarkt suchen.

*Century 21 IRG* bietet mit einem Team von erfahrenen und zertifizierten Immobilienberatern Full-Service Immobilienlösungen, die auf die Bedürfnisse sowohl lokaler als auch internationaler Kunden zugeschnitten sind. Unsere Agenten sind bemüht, ehrliche Beratung, datengesteuerte Markteinsichten und personalisierten Service in jedem Schritt der Immobilienreise zu bieten.

*Unsere Leistungen enthalten:*

- *Property Sales & Buys* – Wohn- und Gewerbeimmobilien

- *Real Estate Investments* – Strategisches Beratungs- und Portfoliomanagement

- *Luxury Real Estate* – Premium Villen, Penthäuser und exklusive Entwicklungen

- *Neue Entwicklungen* – Off-Plan Vertrieb und Projektmarketing

- *Land & Grundstück Vertrieb* – Für Bau, Tourismus oder landwirtschaftliche Nutzung

- *Real Estate Consulting* – Marktanalyse, Bewertungsunterstützung und rechtliche Koordination

- *Leasing Services* – Kurz- und Langzeitmieten für Wohnungen und Unternehmen

- *Corporate Services* – Standortverlagerung, Erweiterungsplanung und Investitionsstrukturierung

- *Property Management* – Für Vermieter, Investoren und abwesende Eigentümer

Bei *Century 21 IRG* kombinieren wir tiefe Kenntnisse des albanischen Marktes mit den globalen Standards und Technologien des Century 21 Netzwerks, das in über 80 Ländern vorhanden ist. Wir sind verpflichtet, unseren Kunden zu helfen, nicht nur Eigenschaften zu finden – sondern echte Chancen, die ihren Zielen entsprechen.

Egal, ob Sie Ihr erstes Zuhause kaufen, in Immobilien investieren oder Ihre geschäftliche Präsenz in Albanien erweitern möchten, *Century 21 IRG* ist Ihr vertrauenswürdiger Partner.

Deine Vision. Unsere Mission. Unterstützt von der weltweit mächtigsten Immobilienmarke. *

"Real Estate Agency in Albanien seit 2008 mit über 60 Agenten eröffnet, macht uns zu einem der größten im Land. Century 21 ist eine Marke in Immobilien, bestehend aus etwa 800 unabhängigen und betriebenen Franchised Broker-Büros in 80 Ländern weltweit mit mehr als 118.000 unabhängigen Vertriebsexperten. Century 21 IRG ist seit 2008 Teil der Global Brand Investment Immobilien ist Immobilien, die Einkommen erzeugt oder anderweitig für Investitionszwecke bestimmt ist, anstatt als Hauptwohnsitz. Es ist üblich, dass Investoren mehrere Grundstücke besitzen, von denen einer als Hauptwohnsitz dient, während die anderen verwendet werden, um Mieteinnahmen und Gewinne durch Preisaufwertung zu generieren."

Dienstleistungen

🏢 *Century 21 IRG (Investment Realty Group)*

Auf *Rruga e Kavajës*, Tirana — in der Nähe von Proper Pizza

*Century 21 IRG* ist eine vertrauenswürdige und innovative Immobilienagentur in Albanien, Teil des globalen *Century 21* Netzwerks. Mit fundiertem Marktwissen und internationalen Standards bieten wir End-to-End Immobiliendienstleistungen für Käufer, Verkäufer, Investoren und Entwickler.

---

💼 *Unsere Dienste*

🏠 *Property Sales & Kauf*

Wohn- und Gewerbeimmobilien mit voller rechtlicher und beratender Unterstützung

📈 * Immobilienanlagen*

Anleitung für lokale und internationale Investoren zum Wachstum und Management von Portfolios

🏡 *Luxury Immobilien*

Exklusive Häuser, Villen und High-End-Entwicklungen

🏗️ * Neue Entwicklungen*

Marketing & Vertrieb für Off-Plan-Projekte und Neubauten

🌍 *Land und Grundstücksverkauf*

Urbane, ländliche oder Küstengebiete für verschiedene Anwendungen

📊 *Real Estate Consulting*

Markteinblicke, rechtliche Koordination und professionelle Beratung

📃 *Leasing Services*

Wohnungen, Häuser und Geschäftsräume zur Miete (kurz & langfristig)

🏢 *Corporate Relocation*

Immobilienlösungen für Unternehmen und Führungskräfte

🔑 *Property Management*

Neue Gebäude
TOP TOP
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Palase, Albanien
von
$203,645
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 44–128 m²
10 Immobilienobjekte 10
Wohnung zum Verkauf in SQUARE VILLAGE mit einer Gesamtfläche von 152,72 m2Veranda Bereich 54.56 m2Das Drymades Village Holiday Resort liegt am Drymades Beach und umfasst eine Reihe von terrassenförmigen Höfen, die von der Architektur umrahmt werden und das Projekt in ein zusammenhängendes Do…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0 – 128.0
180,923 – 461,659
Wohnung 2 zimmer
90.0
314,649
Doppelhaus
91.0
373,383
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Schließen
Immobilienagentur
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
von
$393,907
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 128 m²
1 Immobilienobjekt 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
128.0
661,072
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Schließen
Immobilienagentur
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Golem, Albanien
von
$1,396
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 59–74 m²
10 Immobilienobjekte 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 68.0
97,599 – 113,040
Wohnung 2 zimmer
74.0
133,411
Doppelhaus
59.0
98,036
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Schließen
Immobilienagentur
Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Alle anzeigen Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Tirana, Albanien
von
$27,880
Etagenzahl 20
760 SQM PREMISES FOR RENT AT "TWIN TOWERS", BOULEVARD "DESHMORET E KOMBIT", The premises are located in one of the most elite areas of Tirana, at the "Twin Towers" building on the main boulevard. There is access from this boulevard through the main entrance of Twin Towers. The premises ar…
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Schließen
Immobilienagentur
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanien
von
$186,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Schließen
Immobilienagentur
Agenturen in der Nähe
CACTUS|Real Estate
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 328 Gewerbeimmobilien 7 Langfristige Vermietung 37 Gundstücke 5
Die Schlüssel zur Traumwohnung in Albanien warten bereits auf Sie! ) CACTUS REAL ESTATE ist: • Ehrliche Preise • Berechtigung zur Berechnung der Kryptowährung • Vollständige Transaktionsunterstützung • Möglichkeit zum Offline- / Online-Kauf von Immobilien • Entwurf eines Projekts und sch…
Irea Property
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2008
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 7
Irea Property Ltd ist eine Immobilienagentur mit Sitz in Vlora an der albanischen Riviera. Mit 14 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt hat es Hunderte von Kunden bedient und albanische Immobilien auf dem internationalen Immobilienmarkt vermarktet. Irea Property vertritt Investoren …
EstateAll
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 132 Gewerbeimmobilien 22 Langfristige Vermietung 104 Gundstücke 7
EstateAll Agency in Zahlen Wir arbeiten seit 2016 auf dem albanischen Immobilienmarkt Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. Registrierungsnummer L77204215C Wir verkaufen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Grundstücke in ganz Albanien. 1500 + Immobilien - die größte Immobilienda…
Century 21 Eon
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2019
Neue Gebäude 3 Wohnimmobilien 566 Gewerbeimmobilien 12 Langfristige Vermietung 21 Kurzfristige Vermietung 1 Gundstücke 8
Century 21 Eon Durres — der Marktführer für Immobilien an der albanischen Küste 🇦🇱 Wir sind nicht nur Teil der internationalen Marke Century 21, die in 86 Ländern tätig ist und über 145.000 Immobilienprofis vereint. Wir sind eines der erfolgreichsten Büros in ganz Albanien. Seit 2019 g…
Saranda Elite's Realty Group
Albanien, Saranda
Año de fundación de la compañía 2006
Wohnimmobilien 12
„Elite“ ist ein Immobilienunternehmen mit einer Kundschaft aus der ganzen Welt, das auf 30 Jahren Erfahrung und Vertrauen basiert. Unser Team wird kontinuierlich geschult, um die höchsten Standards zu erfüllen, da wir einen starken Fokus darauf legen, Käufern und Verkäufern auf dem High-End-…
