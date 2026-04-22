Über die Agentur

Die Immobilienagentur "7 Floors" ist spezialisiert auf den Verkauf und den Kauf von primären und sekundären Wohnmärkten, Gewerbe- und Vorortimmobilien sowie bietet Immobilienbewertung und -analyse. Ein hochqualifiziertes Personal unterstützt Immobilientransaktionen auf allen Stufen. Seit seiner Gründung hat die Immobilienagentur “7 Floors” ihre schnell wachsende Entwicklung gezeigt. Transparenz der Kundenbeziehungen, einschließlich eines individuellen Ansatzes und fairer Preise, sind die Basis des Kunden- und Partnervertrauens. Die aktive Zusammenarbeit mit großen Banken und Bauunternehmen ermöglicht es uns, die Interessen unserer Kunden zu berücksichtigen und zu fördern, die besten Lösungen auszuwählen und Rechtsschutz und Transaktionsunterstützung bereitzustellen. Kontinuierliche Arbeiten zur Erweiterung des Angebots, der Expertise und der neuesten Technologien machen das Unternehmen zu einem offenen, erfolgreichen und zuversichtlichen Player auf dem Immobilienmarkt. Die Lösung jeglicher Komplexität ist aufgrund der engen Interaktion aller Mitarbeiter der Agentur möglich. Im Jahr 2018 wurde “7 Floor” Immobilienagentur zum Gewinner des Real Estate Professional Excellence Wettbewerb “Vysynya Pospekhu” (Pinnacle of Success)