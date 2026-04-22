  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. 7 этажей

7 этажей

Belarus, Minsk
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2014
Auf der Plattform
Auf der Plattform
8 jahre 2 Monate
Sprachen
Sprachen
Русский
Webseite
Webseite
an7.by/
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Die Immobilienagentur "7 Floors" ist spezialisiert auf den Verkauf und den Kauf von primären und sekundären Wohnmärkten, Gewerbe- und Vorortimmobilien sowie bietet Immobilienbewertung und -analyse. Ein hochqualifiziertes Personal unterstützt Immobilientransaktionen auf allen Stufen. Seit seiner Gründung hat die Immobilienagentur “7 Floors” ihre schnell wachsende Entwicklung gezeigt. Transparenz der Kundenbeziehungen, einschließlich eines individuellen Ansatzes und fairer Preise, sind die Basis des Kunden- und Partnervertrauens. Die aktive Zusammenarbeit mit großen Banken und Bauunternehmen ermöglicht es uns, die Interessen unserer Kunden zu berücksichtigen und zu fördern, die besten Lösungen auszuwählen und Rechtsschutz und Transaktionsunterstützung bereitzustellen. Kontinuierliche Arbeiten zur Erweiterung des Angebots, der Expertise und der neuesten Technologien machen das Unternehmen zu einem offenen, erfolgreichen und zuversichtlichen Player auf dem Immobilienmarkt. Die Lösung jeglicher Komplexität ist aufgrund der engen Interaktion aller Mitarbeiter der Agentur möglich. Im Jahr 2018 wurde “7 Floor” Immobilienagentur zum Gewinner des Real Estate Professional Excellence Wettbewerb “Vysynya Pospekhu” (Pinnacle of Success)

Dienstleistungen

• Kauf und Verkauf von Wohnungen im Sekundärmarkt von Minsk • Kaufen und Verkauf von Wohnungen in neuen Entwicklungen • Wohnung / Haus Swap • Kauf und Verkauf von Vorort Immobilien • Transaktionen mit Gewerbeimmobilien • Immobilienbewertung

Unsere Makler in Belarus
7 etazej
7 etazej
529 immobilienobjekte
agent@an7.by
agent@an7.by
Agent Realt
Agent Realt
Agenturen in der Nähe
АН Мольнар
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 1998
Wohnimmobilien 140 Gewerbeimmobilien 43 Langfristige Vermietung 132 Grundstücke 3
Die Immobilienagentur Molnar wurde mit einem einzigen Ziel gegründet - alle verfügbaren Immobilientransaktionen professionell, effizient und maximal transparent für den Kunden zu machen. Immobilien von Belarus ist der Hauptbereich unserer Aktivitäten, aber der Bereich unserer Interessen is…
Eine Anfrage stellen
Сконвертированная компания от юзера - 28085
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2022
Wohnimmobilien 17 Grundstücke 1
Immobilienagentur « NewLife » Die Mitarbeiter unserer Agentur setzen sich ausschließlich aus liebevollen Menschen, erfahrenen Spezialisten und talentierten jungen Menschen zusammen, die in der Lage sind, Probleme jeglicher Komplexität zu lösen und Kunden in allen Phasen der Erreichung des…
Eine Anfrage stellen
ООО "Добрые Мысли"
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 10 Grundstücke 1
Gut. Gedanken Immobilienagentur wurde von einem Team von gleichgesinnten Profis gegründet. Jeder von uns hat eigene Immobilienerfahrung, die wir zu einer positiven Wahrnehmung eines Immobilienmaklers zusammengefügt haben. Durch die Bereitstellung hochwertiger Immobiliendienstleistungen, die…
Eine Anfrage stellen
МИР НЕДВИЖИМОСТИ ПРО
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 55 Gewerbeimmobilien 2 Grundstücke 3
Eine Anfrage stellen
ВСП недвижимость
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2008
Wohnimmobilien 63 Gewerbeimmobilien 8 Langfristige Vermietung 6 Grundstücke 5
Die Immobilienagentur “ WSP ” ist Ihr Hüter für Seelenfrieden. In Minsk gibt es viele Agenturen, die Apartment-Transaktionsdienste anbieten. Wir sind jedoch die einzigen, die Ihnen anbieten, zuerst und erst dann zu verkaufen, zu kaufen oder auszutauschen, um den Service zu bezahlen. Jedes Ob…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen