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  3. Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey

Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey

Erdemli, Turkey
from
€55,000
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6
Description Description
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About the complex

A project consisting of 4 blocks. In the project flats with 1-4 bedrooms.

Residential complex in 5 minutes walk from the sea, with recreation areas: aquapark, bathhouse, football, volleyball, basketball courts, yoga ground, garden for pets, mini-market, conference hall, cinema.

Possible 50% prepayment and instalments for 24 months.

Location and nearby infrastructure

Erdemli district is one of the most promising areas of Mersin with urban infrastructure, tourist atmosphere and luxurious beaches, as well as many modern new buildings and residential complexes. In the very centre of Erdemli there is a wide promenade with beaches and many cafes and restaurants overlooking the sea.

New building location
Erdemli, Turkey

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Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turkey
from
€55,000
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Completion date: 2023
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