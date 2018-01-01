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New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from
€462,591
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14
Description Description
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About the complex

The residence features an indoor swimming pool, a fitness center, a steam bath, a sauna and a Turkish bath, a cafe, shops and restaurants, conference rooms, a kids' play room and a playground, security, hotel services.

Completion - June, 2024.

Location and nearby infrastructure
  • Metro station - 5 minutes
  • Hospital - 9 minutes
  • Shopping mall - 10 minutes
  • New Istanbul Airport - 20 minutes
New building location
Marmara Region, Turkey

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New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
from
€462,591
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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