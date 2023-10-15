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Жильё с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
28
19 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€292,932
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€685,421
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€215,790
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€340,365
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€538,693
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Sharjah Emirate

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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