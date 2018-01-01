Adhara Star by Acube Developers

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Elegance Tower – новая элитная башня от DAMAC Properties, которая станет последним дополнением к культовому району Downtown Dubai. Проект, который запускается в ноябре 2022 года, будет включать в себя дизайнерские апартаменты премиум-класса с 1 и 2 спальнями и балконами площадью от 69 кв. м до 107 кв. м. Интерьер помещений разработал ливанский дизайнер Зухаир Мурад – знаковая фигура в мире высокой моды, каждое творение которого признано настоящим шедевром искусства и воплощает в себе роскошь и утонченность.
Из окон резиденций Elegance Tower будут открываться потрясающие виды на Burj Khalifa и Zabeel Park.
Среди многих удобств высококлассного жилого комплекса стоит отметить:
- бассейн с видом на горизонт Дубая;
- бар у бассейна;
- зона шезлонгов;
- лагуны;
- игровая площадка для детей;
- полностью оборудованный тренажёрный зал.
Благодаря эффектному дизайну, в том числе оригинальным балконам и сияющим золотом фасадам, эта элегантная башня станет очередной достопримечательностью Downtown Dubai.
Здание будет состоять из 25 этажей и 5-уровневого подиума.
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
Небоскреб Elegance Tower стратегически расположен в самой престижной части Downtown Dubai, в шаговой доступности от мировых достопримечательностей, пятизвездочных отелей, бутиков, всевозможных развлечений, социально значимых объектов и остановок общественного транспорта.
В 10 минутах ходьбы от здания находится крупнейший в мире торгово-развлекательный комплекс The Dubai Mall c более чем 1 200 торговых точек и 200 ресторанами. Также в нем работают один из самых больших океанариумов планеты Dubai Aquarium & Underwater Zoo, первый на Ближнем Востоке парк виртуальной реальности VR Park, электрокартинг EKart Zabeel, олимпийский ледовый каток Dubai Ice Rink, детский центр KidZania и другие развлекательные заведения.
До самого высокого небоскреба мира Burj Khalifa, поющих фонтанов и Dubai Opera резиденты новой башни смогут дойти за 20–25 минут, а станция метро Burj Khalifa/ Dubai Mall Metro Station находится в получасе ходьбы.
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные на городской площади, известной как Гамильтон Ншама
Соседство поблизости;
Reem – 1,2 км
Устойчивый город – 4,0 км
Ремраам – 4,7 км
Арабские ранчо 3 – 4,7 км
Удобства и удобства;
2 спальни
2 ванны
без мебели
BUA; 1,014 кв.
Прачечная
Прогулка в шкафчике
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
Парк развлечений
Детская игровая площадка
Досуг и парк
Столовая и розничная торговля
Ресторан и Кафе
Супермаркет и Торговая зона
Беговая, беговая и велосипедная зона
Спа и Сауна
Фитнес-центр
Институт и Школа
Йога и Медитация
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную студию, расположенную на Оксфордском бульваре, Jumeirah Village Circle, Дубай.
Основные моменты;
Оптимизирован для нового поколения жителей
Оснащен некоторыми из лучших удобств
Резиденция, чтобы иметь стильный интерьер и отделку премиум-класса
Расположен в непосредственной близости от некоторых знаковых достопримечательностей
Часть оживленного и захватывающего района
Удобства и удобства;
Studio
1 ванна
без мебели
BUA; 450 кв.
Балкон / Терраса
Столовая и розничная торговля
тренажерный зал
Бассейн
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Ресторан и Кафе
Район барбекю
Супермаркет и Торговая зона
сад
Спортивный корт
Спа и Сауна
Велоспорт, Бег и Бег
Фитнес-центр
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284