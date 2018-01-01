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Adhara Star by Acube Developers

Дубай, ОАЭ
от
€266,624
;
19
Описание Описание
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О комплексе

AG Luxury Properties рада представить эту квартиру с 1 спальней в Adhara Star, расположенную в районе Арьян, Дубай.

ЦЕНА СТАРТУЕТ: 1,038,500 AED

ПЛАН ОПЛАТЫ
60% Во время строительства
40% после передачи
или План оплаты 1%

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
17
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 72.4
Цена за м², EUR 3 684
Цена квартиры, EUR 266 624
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 80.9
Цена за м², EUR 3 295
Цена квартиры, EUR 266 624
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 0.1
Цена за м², EUR 1 890 952 – 2 539 279
Цена квартиры, EUR 266 624
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Adhara Star by Acube Developers
Дубай, ОАЭ
от
€266,624
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Elegance Tower – новая элитная башня от DAMAC Properties, которая станет последним дополнением к культовому району Downtown Dubai. Проект, который запускается в ноябре 2022 года, будет включать в себя дизайнерские апартаменты премиум-класса с 1 и 2 спальнями и балконами площадью от 69 кв. м до 107 кв. м. Интерьер помещений разработал ливанский дизайнер Зухаир Мурад – знаковая фигура в мире высокой моды, каждое творение которого признано настоящим шедевром искусства и воплощает в себе роскошь и утонченность. Из окон резиденций Elegance Tower будут открываться потрясающие виды на Burj Khalifa и Zabeel Park. Среди многих удобств высококлассного жилого комплекса стоит отметить: - бассейн с видом на горизонт Дубая; - бар у бассейна; - зона шезлонгов; - лагуны; - игровая площадка для детей; - полностью оборудованный тренажёрный зал. Благодаря эффектному дизайну, в том числе оригинальным балконам и сияющим золотом фасадам, эта элегантная башня станет очередной достопримечательностью Downtown Dubai. Здание будет состоять из 25 этажей и 5-уровневого подиума. РАСПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: Небоскреб Elegance Tower стратегически расположен в самой престижной части Downtown Dubai, в шаговой доступности от мировых достопримечательностей, пятизвездочных отелей, бутиков, всевозможных развлечений, социально значимых объектов и остановок общественного транспорта. В 10 минутах ходьбы от здания находится крупнейший в мире торгово-развлекательный комплекс The Dubai Mall c более чем 1 200 торговых точек и 200 ресторанами. Также в нем работают один из самых больших океанариумов планеты Dubai Aquarium & Underwater Zoo, первый на Ближнем Востоке парк виртуальной реальности VR Park, электрокартинг EKart Zabeel, олимпийский ледовый каток Dubai Ice Rink, детский центр KidZania и другие развлекательные заведения. До самого высокого небоскреба мира Burj Khalifa, поющих фонтанов и Dubai Opera резиденты новой башни смогут дойти за 20–25 минут, а станция метро Burj Khalifa/ Dubai Mall Metro Station находится в получасе ходьбы. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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