Adhara Star by Acube Developers

Дубай, ОАЭ

от €792,899

113 м² 1

Сдача в: 2026

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Elegance Tower – новая элитная башня от DAMAC Properties, которая станет последним дополнением к культовому району Downtown Dubai. Проект, который запускается в ноябре 2022 года, будет включать в себя дизайнерские апартаменты премиум-класса с 1 и 2 спальнями и балконами площадью от 69 кв. м до 107 кв. м. Интерьер помещений разработал ливанский дизайнер Зухаир Мурад – знаковая фигура в мире высокой моды, каждое творение которого признано настоящим шедевром искусства и воплощает в себе роскошь и утонченность. Из окон резиденций Elegance Tower будут открываться потрясающие виды на Burj Khalifa и Zabeel Park. Среди многих удобств высококлассного жилого комплекса стоит отметить: - бассейн с видом на горизонт Дубая; - бар у бассейна; - зона шезлонгов; - лагуны; - игровая площадка для детей; - полностью оборудованный тренажёрный зал. Благодаря эффектному дизайну, в том числе оригинальным балконам и сияющим золотом фасадам, эта элегантная башня станет очередной достопримечательностью Downtown Dubai. Здание будет состоять из 25 этажей и 5-уровневого подиума. РАСПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: Небоскреб Elegance Tower стратегически расположен в самой престижной части Downtown Dubai, в шаговой доступности от мировых достопримечательностей, пятизвездочных отелей, бутиков, всевозможных развлечений, социально значимых объектов и остановок общественного транспорта. В 10 минутах ходьбы от здания находится крупнейший в мире торгово-развлекательный комплекс The Dubai Mall c более чем 1 200 торговых точек и 200 ресторанами. Также в нем работают один из самых больших океанариумов планеты Dubai Aquarium & Underwater Zoo, первый на Ближнем Востоке парк виртуальной реальности VR Park, электрокартинг EKart Zabeel, олимпийский ледовый каток Dubai Ice Rink, детский центр KidZania и другие развлекательные заведения. До самого высокого небоскреба мира Burj Khalifa, поющих фонтанов и Dubai Opera резиденты новой башни смогут дойти за 20–25 минут, а станция метро Burj Khalifa/ Dubai Mall Metro Station находится в получасе ходьбы. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!