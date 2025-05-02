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  3. Жилой комплекс Новый жилой комплекс Golf Edge с полем для гольфа и бассейнами рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый жилой комплекс Golf Edge с полем для гольфа и бассейнами рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$802,175
14.04.2025
$797,221
13.04.2025
$797,689
12.04.2025
$800,668
11.04.2025
$818,759
10.04.2025
$822,096
09.04.2025
$826,232
08.04.2025
$825,715
06.04.2025
$829,841
05.04.2025
$822,282
04.04.2025
$833,274
03.04.2025
$842,516
02.04.2025
$840,741
01.04.2025
$838,840
30.03.2025
$836,260
29.03.2025
$842,514
28.03.2025
$845,590
27.03.2025
$842,626
26.03.2025
$842,099
25.03.2025
$839,224
24.03.2025
$836,383
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7
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24899
ID новостройки на Realting
In CRM: 2421978
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Погрузитесь в мир роскоши и гармонии с природой в Golf Edge, эксклюзивном жилом проекте, расположенном в самом сердце Emaar South.

Элегантный минимализм, натуральные оттенки и просторные интерьеры создают атмосферу уюта и элегантности. Панорамные окна открывают потрясающие виды на поле для гольфа, что дарит ощущение бесконечного пространства и свободы. Для приобретения предлагаются изысканные апартаменты с 1-3 спальнями, а также таунхаусы с 3 спальнями. В каждой резиденции предусмотрены высококачественные материалы отделки, дизайнерские решения и встроенная кухонная техника – все это делает жизнь не только комфортной, но и стильной.

Вас ждут 18-луночное гольф-поле мирового класса, фитнес-центр с новейшим оборудованием, инфинити-бассейны, зоны для йоги, детские игровые площадки, клубный дом с лаунж-зоной, а также многофункциональные пространства для встреч и мероприятий. Начните свой день с утренней пробежки по живописным тропам, а вечером насладитесь ужином в стильных ресторанах с панорамными видами или устройте барбекю с друзьями под открытым небом.

Семьи с детьми оценят близость школ и детских площадок, а ценители уединения – умиротворяющую атмосферу зеленых ландшафтов.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка и фитнес-центр
  • Зона для йоги
  • Детская игровая площадка
  • Благоустроенная территория с газоном
  • Захватывающие виды на поле для гольфа
  • Зона барбекю
  • Многофункциональная комната
  • Клубный дом
  • Поле для гольфа

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Без мебели, полностью оборудованные кухни

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 5 минут езды
  • Дубай Марина - 30 минут езды
  • Даунтаун Дубай - 35 минут езды
  • Центра Абу-Даби - 50 минут езды

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Golf Edge с полем для гольфа и бассейнами рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$802,175
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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