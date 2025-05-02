Жилой комплекс Новый жилой комплекс Golf Edge с полем для гольфа и бассейнами рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Погрузитесь в мир роскоши и гармонии с природой в Golf Edge, эксклюзивном жилом проекте, расположенном в самом сердце Emaar South.

Элегантный минимализм, натуральные оттенки и просторные интерьеры создают атмосферу уюта и элегантности. Панорамные окна открывают потрясающие виды на поле для гольфа, что дарит ощущение бесконечного пространства и свободы. Для приобретения предлагаются изысканные апартаменты с 1-3 спальнями, а также таунхаусы с 3 спальнями. В каждой резиденции предусмотрены высококачественные материалы отделки, дизайнерские решения и встроенная кухонная техника – все это делает жизнь не только комфортной, но и стильной.

Вас ждут 18-луночное гольф-поле мирового класса, фитнес-центр с новейшим оборудованием, инфинити-бассейны, зоны для йоги, детские игровые площадки, клубный дом с лаунж-зоной, а также многофункциональные пространства для встреч и мероприятий. Начните свой день с утренней пробежки по живописным тропам, а вечером насладитесь ужином в стильных ресторанах с панорамными видами или устройте барбекю с друзьями под открытым небом.

Семьи с детьми оценят близость школ и детских площадок, а ценители уединения – умиротворяющую атмосферу зеленых ландшафтов.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Беговая дорожка

Спортивная площадка и фитнес-центр

Зона для йоги

Детская игровая площадка

Благоустроенная территория с газоном

Захватывающие виды на поле для гольфа

Зона барбекю

Многофункциональная комната

Клубный дом

Поле для гольфа

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Без мебели, полностью оборудованные кухни

Международный аэропорт Al Maktoum - 5 минут езды

Дубай Марина - 30 минут езды

Даунтаун Дубай - 35 минут езды

Центра Абу-Даби - 50 минут езды

Расположение и объекты поблизости