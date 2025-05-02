Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл Elwood в окружении зелени, район Дубайленд, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Elwood — уникальный жилой проект, который гармонично вписывается в живописный ландшафт, вдохновленный крупнейшими лесами мира. Расположенный вдоль дороги Дубай-Айн, среди более чем 10,000 деревьев, этот проект сочетает в себе умиротворение и легкий доступ к динамичной жизни Дубая. Elwood – настоящая община, где царит дух единства. В центре комплекса находится большая парковая зона, вдохновляющая на общение и взаимодействие между семьями.

Просторные виллы, выполненные в минималистичном стиле, создают атмосферу уюта и роскоши. Каждая из них имеет собственный бассейн и задний двор без общих стен, что обеспечивает максимальную приватность. Большие панорамные окна и просторные террасы наполняют пространство естественным светом и дарят незабываемый вид на окружающую природу. Каждому жильцу доступны высококачественные удобства, включая функциональные площади для жизни и отдыха. Интерьеры впечатляют своим стилем и качеством отделки: от мраморных полов до эксклюзивных гардеробных. Кухни оснащены современными бытовыми приборами от Bosch или Siemens, а в ванных комнатах установлена сантехника от Duravit.

В зависимости от ваших потребностей, вам предлагаются виллы с количеством спален от 4 до 6, каждая из которых продумана до мелочей. Для семей доступны удобства, включая специальные зоны для отдыха и общения, а также поддержку на уровне сообщества: сады, прогулочные дорожки, уютные уголки для встреч и многочисленные зеленые насаждения. Elwood — не просто дом, но и сообщество, способствующее полноценной жизни в окружении природы.

Бассейн

Водные развлечения

Беговая и велодорожки

Футбольная и баскетбольная площадки

Фитнес-корт для групповых занятий

Детские игровые площадки

Общественный сад

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Рассрочка (60/40):

20% – первоначальный взнос;

10% – через полгода после бронирования

10% – через год после бронирования

10% – через полтора года после бронирования

10% – через 2 года после бронирования

40% – во время сдачи объекта (4 кв. 2027)

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: