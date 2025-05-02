Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл Elwood в окружении зелени, район Дубайленд, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Elwood — уникальный жилой проект, который гармонично вписывается в живописный ландшафт, вдохновленный крупнейшими лесами мира. Расположенный вдоль дороги Дубай-Айн, среди более чем 10,000 деревьев, этот проект сочетает в себе умиротворение и легкий доступ к динамичной жизни Дубая. Elwood – настоящая община, где царит дух единства. В центре комплекса находится большая парковая зона, вдохновляющая на общение и взаимодействие между семьями.
Просторные виллы, выполненные в минималистичном стиле, создают атмосферу уюта и роскоши. Каждая из них имеет собственный бассейн и задний двор без общих стен, что обеспечивает максимальную приватность. Большие панорамные окна и просторные террасы наполняют пространство естественным светом и дарят незабываемый вид на окружающую природу. Каждому жильцу доступны высококачественные удобства, включая функциональные площади для жизни и отдыха. Интерьеры впечатляют своим стилем и качеством отделки: от мраморных полов до эксклюзивных гардеробных. Кухни оснащены современными бытовыми приборами от Bosch или Siemens, а в ванных комнатах установлена сантехника от Duravit.
В зависимости от ваших потребностей, вам предлагаются виллы с количеством спален от 4 до 6, каждая из которых продумана до мелочей. Для семей доступны удобства, включая специальные зоны для отдыха и общения, а также поддержку на уровне сообщества: сады, прогулочные дорожки, уютные уголки для встреч и многочисленные зеленые насаждения. Elwood — не просто дом, но и сообщество, способствующее полноценной жизни в окружении природы.Удобства и оснащение в доме
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У проекта хорошее расположение: