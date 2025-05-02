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  4. Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл Elwood в окружении зелени, район Дубайленд, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл Elwood в окружении зелени, район Дубайленд, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,16 млн
14.04.2025
$2,15 млн
13.04.2025
$2,15 млн
12.04.2025
$2,15 млн
11.04.2025
$2,20 млн
10.04.2025
$2,21 млн
09.04.2025
$2,22 млн
08.04.2025
$2,22 млн
06.04.2025
$2,22 млн
05.04.2025
$2,20 млн
04.04.2025
$2,23 млн
03.04.2025
$2,26 млн
02.04.2025
$2,25 млн
01.04.2025
$2,25 млн
30.03.2025
$2,24 млн
29.03.2025
$2,26 млн
28.03.2025
$2,27 млн
27.03.2025
$2,26 млн
26.03.2025
$2,26 млн
25.03.2025
$2,25 млн
24.03.2025
$2,24 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21076
ID новостройки на Realting
In CRM: 2388654
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Elwood — уникальный жилой проект, который гармонично вписывается в живописный ландшафт, вдохновленный крупнейшими лесами мира. Расположенный вдоль дороги Дубай-Айн, среди более чем 10,000 деревьев, этот проект сочетает в себе умиротворение и легкий доступ к динамичной жизни Дубая. Elwood – настоящая община, где царит дух единства. В центре комплекса находится большая парковая зона, вдохновляющая на общение и взаимодействие между семьями.

Просторные виллы, выполненные в минималистичном стиле, создают атмосферу уюта и роскоши. Каждая из них имеет собственный бассейн и задний двор без общих стен, что обеспечивает максимальную приватность. Большие панорамные окна и просторные террасы наполняют пространство естественным светом и дарят незабываемый вид на окружающую природу. Каждому жильцу доступны высококачественные удобства, включая функциональные площади для жизни и отдыха. Интерьеры впечатляют своим стилем и качеством отделки: от мраморных полов до эксклюзивных гардеробных. Кухни оснащены современными бытовыми приборами от Bosch или Siemens, а в ванных комнатах установлена сантехника от Duravit.

В зависимости от ваших потребностей, вам предлагаются виллы с количеством спален от 4 до 6, каждая из которых продумана до мелочей. Для семей доступны удобства, включая специальные зоны для отдыха и общения, а также поддержку на уровне сообщества: сады, прогулочные дорожки, уютные уголки для встреч и многочисленные зеленые насаждения. Elwood — не просто дом, но и сообщество, способствующее полноценной жизни в окружении природы.

Удобства и оснащение в доме
  • Бассейн
  • Водные развлечения
  • Беговая и велодорожки
  • Футбольная и баскетбольная площадки
  • Фитнес-корт для групповых занятий
  • Детские игровые площадки
  • Общественный сад
Преимущества

Рассрочка (60/40):

  • 20% – первоначальный взнос;
  • 10% – через полгода после бронирования
  • 10% – через год после бронирования
  • 10% – через полтора года после бронирования
  • 10% – через 2 года после бронирования
  • 40% – во время сдачи объекта (4 кв. 2027)
Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • Downtown Dubai – 25 минут
  • Dubai Festival City Mall – 25 минут
  • Dubai Mall – 25 минут
  • Dubai Int. Airports – 25 минут
  • Burj Khalifa – 28 минут
  • Palm Jumeirah – 40 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл Elwood в окружении зелени, район Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,16 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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