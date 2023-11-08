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Жильё в Ghalilah, ОАЭ

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Khor Khwair, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Khor Khwair, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Bayviews – премиальный проект от знаменитого государственного застройщика RAK Properties, ра…
€348,901
Realting.com
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