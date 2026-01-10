Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Usativska silska gromada, Украина

17 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
37346 Предложение, которое действительно стоит вашего внимания. В продаже двухэтажный жилой…
$130,000
Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
34046 Продам новый компактный дом с евроремонтом в Усатово. Общая площадь 98 кв.м. Распла…
$90,000
Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
34045 Продам новый компактный дом с евроремонтом в Усатово. Общая площадь 98 кв.м. Распл…
$95,000
Дом 10 комнат в Усатово, Украина
Дом 10 комнат
Усатово, Украина
Число комнат 10
Площадь 246 м²
Этаж 1/2
34033Продам дом в Усатово в 15 минутах езды от центра Одессы, возле Хаджибеевского лимана. О…
$95,000
Дом 2 комнаты в Усатово, Украина
Дом 2 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
37311. Продам современный таунхаус общей площадью 65 кв.м. В состоянии от строителей со всем…
$32,000
Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 273 м²
Этаж 1/2
33997 Продам новый дом в 20 минутах от Центра города. Построен в 2025 году по индивидуальном…
$370,000
Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
33715 Продам новый дом в Усатово. Общая площадь - 185 кв.м. Участок 6 соток. На первом этаж…
$145,000
Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
34988 Продам новый современный дом с евроремонтом в Усатово. Общей площадью 143 кв.м. Расп…
$98,000
Дом 2 комнаты в Усатово, Украина
Дом 2 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
37314. Продам современный таунхаус общей площадью 65 кв.м. В состоянии от строителей со всем…
$35,000
Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
34970 Продам новый современный дом с евроремонтом в Усатово. Общая площадь 143 кв.м. расп…
$98,000
Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
22435 Продам 2-х этажный дом, новой постройки, в Усатово. Общая площадь 145 кв.м. Состояние …
$46,500
Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 435 м²
Этаж 1/2
14601 Продам 2-х этажный дом с участком. Дом укомплектован всей необходимой техникой и мебел…
$85,000
Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
29463 Продам дом в центре Усатово. Общая площадь 69 кв.м. Жилое состояние. Заведены все ком…
$44,000
Дом 5 комнат в Усатово, Украина
Дом 5 комнат
Усатово, Украина
Число комнат 5
Площадь 242 м²
Этаж 1/2
15327 Продам 2-х этажный дом в с.Усатово. Состоящий из 5 раздельных комнат, кухни-студии, пр…
$87,000
Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Этаж 1/2
29668 Продаётся новый двухэтажный дом в центре Усатово. Общая площадь 124 кв.м. Распланиров…
$90,000
Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
24390 Продам дом в Усатово. Общая площадь 75 кв.м. Выполнен капитальный ремонт. В доме 3 ком…
$100,000
Дом 6 комнат в Усатово, Украина
Дом 6 комнат
Усатово, Украина
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Этаж 1/3
14752 Продам участок - 10 соток в районе Клеверного моста. На участке расположен 3-этажный …
$55,000
