  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Usativska silska gromada
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Usativska silska gromada, Украина

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Набережное, Украина
Квартира 1 комната
Набережное, Украина
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
33991. Продам 1-комнатную квартиру на ул. Елисеева. Расположена в крепком доме. Общая площад…
$30,000
Квартира 3 комнаты в Усатово, Украина
Квартира 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
30779 Продам уютную 3-комнатную квартиру всего в 15 минутах от центра города. Общая площадь…
$36,000
