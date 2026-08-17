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Квартиры-студии в Одесском районе, Украина

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1 объект найдено
Студия 5 комнат в Одесса, Украина
Студия 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
🚨Идеальная квартира в самом сердце Одессы – Ваш новый дом или процветающий бизнес! 🏛️В са…
$103,000
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Параметры недвижимости в Одесском районе, Украина

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