Производственные здания в Одесском районе, Украина

2 объекта найдено
Производство 200 м² в Одесса, Украина
Производство 200 м²
Одесса, Украина
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящяя ферма со свим озером, домиком для отдыха, есть чесовня, баня. Хоз постройкам…
Цена по запросу
Производство 635 м² в Одесса, Украина
Производство 635 м²
Одесса, Украина
Число комнат 40
Площадь 635 м²
Количество этажей 2
Продается готовый бизнес в центре города , Состоящий из гостиницы и сети магазинов. Здание в…
Цена по запросу
