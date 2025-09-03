Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кафе и рестораны в Одесском районе, Украина

Ресторан, кафе 127 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 127 м²
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Кафе расположено в проходном месте в цокольном этаже дома. Всегда прохладно и безопасно .В п…
Ресторан, кафе 7 500 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 7 500 м²
Одесса, Украина
Число комнат 10
Площадь 7 500 м²
Сп. Рубин, земля 110Га в аренде 49 лет, база площадь земли 5 га, сюда входят 3 ангара и обще…
Ресторан, кафе 400 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 400 м²
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Ресторан продается со всем оборудованием и с арендаторами. Большой зал на 100 мест, вип зал …
Ресторан, кафе 140 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 140 м²
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Фасадный кафе-бар площадью 96 кв. м. Мебель, плазмы, холодильник, витрина и т.д. Подвал 45 к…
Ресторан, кафе 230 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 230 м²
Одесса, Украина
Площадь 230 м²
Готовый ресторан. накатанный бизнес, аренда земли, свидетельство на строение. все коммуникац…
Ресторан, кафе 130 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 130 м²
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Дейтсвующая коннюшня. + рядом отдельностоящий жилый дом(Д10-2029)
