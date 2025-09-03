Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесский район
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Одесском районе, Украина

Одесса
8
8 объектов найдено
Отель 1 462 м² в Одесса, Украина
Отель 1 462 м²
Одесса, Украина
Число комнат 9
Площадь 1 462 м²
В продаже великолепное предложение в историческом центре. Крепкий дом, мраморная лестница. Г…
Цена по запросу
Отель 450 м² в Одесса, Украина
Отель 450 м²
Одесса, Украина
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Коттедж, 4 уровня, в тихом месте Аркадии, на берегу моря. Прямой собственный спуск к морю, с…
Цена по запросу
Отель 2 720 м² в Одесса, Украина
Отель 2 720 м²
Одесса, Украина
Число комнат 66
Площадь 2 720 м²
новый отель на самом берегу моря в Каралино-Бугазе, 66 номеров, 4 этажа и эксплуатируемая кр…
Цена по запросу
Отель 500 м² в Одесса, Украина
Отель 500 м²
Одесса, Украина
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Коттедж, 4 уровня, в тихом месте Аркадии, на берегу моря. Прямой собственный спуск к морю, с…
Цена по запросу
Отель 395 м² в Одесса, Украина
Отель 395 м²
Одесса, Украина
Площадь 395 м²
Количество этажей 2
Элитный гостинично-апартаментный комплекс "Золотой Бугаз", великолепный дом 3 этажа на берег…
Цена по запросу
Отель 320 м² в Одесса, Украина
Отель 320 м²
Одесса, Украина
Число комнат 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
тихий уютный дом для большой семьи или под мини-гостиницу, 7 номеров-спален (почти все со св…
Цена по запросу
Отель 1 355 м² в Одесса, Украина
Отель 1 355 м²
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 1 355 м²
Две квартиры, переоборудованные в 5 отдельных гостиничных номеров с сан. узлами и некоторые …
Цена по запросу
Отель 1 484 м² в Одесса, Украина
Отель 1 484 м²
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 1 484 м²
Количество этажей 2
Продаётся готовый бизнес. Оборудованные всем четыре смарт квартиры. Есть хоз помещения. Морс…
Цена по запросу
