ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Коммерческая
Odeskiy rayon
Коммерческая недвижимость в Odeskiy rayon, Украина
Tairove Settlement Council
29
Нерубайский сельский совет
14
Молодежненский сельский совет
6
Великодолинский поселковый совет
3
Великодолинское
3
Очистить
106 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
55 м²
18032 Предлагается к продаже помещение в жилом массиве Радужный. Общая …
€43,612
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
25 м²
17849 Предлагаем к продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Ра…
€20,898
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
47 м²
17327 Продажа помещение в жилом комплексе "Массив Радужный". Общая пло…
€29,075
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
38 м²
17308 Продаётся помещение на цокольном этаже для коммерции. Общая площ…
€27,258
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
20 м²
17277 Продается офис на Таирова. Перепланирован в две комнаты. Общая пл…
€11,812
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
32 м²
17079 Продам коммерческое помещение в жилом массиве Радужный. Общая пло…
€26,349
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Хлебодарское, Украина
1 100 м²
16779 Предлагаем к продаже готовый бизнес в Хлебодарском. Работающий б…
€2,73 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Фонтанка, Украина
160 м²
16575 Предлагаем к продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Ав…
€154,460
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Авангард, Украина
180 м²
16417 Продам помещение в Авангарде. Состоит из 3-х холодильных камер вм…
€316,188
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
52 м²
15820. Продам свой салон красоты. Возможна продажа с арендаторами. Обща…
€49,972
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Фонтанка, Украина
86 м²
16327. Продам нежилое помещение 86 кв.м. Закрытый охраняемый кооперати…
€74,504
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Нерубайское, Украина
6 200 м²
16256 Продается Станция Усатово. Участок площадью 6 га. На территории е…
€3,63 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Нерубайское, Украина
6 200 м²
151936 Продается действующее предприятие Одесса-Усатово-Окружная дорога…
€3,63 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Авангард, Украина
15218 Продаётся участок на ул. Объездная дорога, рядом с Двумя Столба…
€363,435
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
38 м²
14701 Продам коммерческое помещение на 38 кв.м. на Таирова. С отдельным…
€27,258
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Авангард, Украина
90 м²
14087 Продается просторное помещение для бизнеса в жилом комплексе "Авс…
€45,429
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Лиманка, Украина
1 633 м²
13946 Продаётся особняк в Совиньоне-2. Бизнес-вариант под частную школ…
€1,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Холодная Балка, Украина
9328. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Холодная Бал…
€126,294
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Выгода, Украина
2 482 м²
13052. Промышленная база. В собственности строения 2.480 м.кв., участок…
€372,521
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Фонтанка, Украина
1 700 м²
12743. Объект с фасадом на дорогу Одесса-Южный, месторасположение с вид…
€563,324
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Лиманка, Украина
11733. В Царском селе-2 на ул. Александровская\пр-т Жукова, продается …
€83,590
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
51 м²
10515 Продам салон красоты. Общая площадь 51 кв.м. Салон полностью с р…
€49,972
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Таирово, Украина
10342. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Зеленый Гай…
€449,751
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Прилиманское, Украина
10326. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Прилиманском. Общая…
€140,831
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Фонтанка, Украина
10314. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Фонтанке. Общая пло…
€745,041
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Нерубайское, Украина
10322. . . Предлагаем к продаже земельный участок в р-не Клеверного мос…
€254,404
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Лиманка, Украина
1 100 м²
10144. . . Предлагаем к продаже новое, отдельно стоящее, 2-х этажное зд…
€599,667
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Таирово, Украина
10120. . . Предлагаем к продаже земельный участок в р-не Бурлачей Балки…
€227,147
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Таирово, Украина
10123. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Зеленый Гай…
€190,803
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Сухой Лиман, Украина
3 156 м²
10025. . . Предлагаем к продаже имущественный комплекс в Сухом Лимане. …
€345,263
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL