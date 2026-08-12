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Коммерческая недвижимость в Одесском районе, Украина

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Одесса
698
Лиманка
21
Великодолинское
3
933 объекта найдено
Private Ownership в Одесса, Украина
Private Ownership
Одесса, Украина
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 8
Премиум многофункциональный Здание для продажи в Центральной Одессе, УкраинаРедкая возможнос…
$9,00 млн
НДС
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Офис 45 м² в Одесса, Украина
Офис 45 м²
Одесса, Украина
Площадь 45 м²
37926 Продажа офиса в Kadorr City, 62 Жемчужина Бизнес-центр на ул. Краснова Предлагается о…
$59,000
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Отель 270 м² в Одесса, Украина
Отель 270 м²
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
9570 Предлагаем к продаже готовый бизнес в Центре Одессы на ул. Екатерининская. Оборудованы…
$420,000
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TekceTekce
Коммерческое помещение 100 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 100 м²
Одесса, Украина
Площадь 100 м²
24452. Продам действующий арендный бизнес в Аркадии жилом комплексе Южная Пальмира. Общая пл…
$120,000
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Ресторан, кафе 889 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 889 м²
Одесса, Украина
Площадь 889 м²
Эксклюзивный формат, который всплывает на рынке, встречается редко: новое отдельное фронтенд…
$2,50 млн
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Агентство
BPS Consulting
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Коммерческое помещение 8 500 м² в Теплодар, Украина
Коммерческое помещение 8 500 м²
Теплодар, Украина
Площадь 8 500 м²
№3063. . . Предлагаем к продаже промышленную базу в г. Теплодар. Общая площадь 8500 кв.м. Зд…
$850,000
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Коммерческое помещение 185 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 185 м²
Одесса, Украина
Площадь 185 м²
25017...Продам 2х этажный дом ( спортивный зал) с гаражем, обустроенный под спортивный зал с…
$60,000
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Коммерческое помещение 1 700 м² в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение 1 700 м²
Фонтанка, Украина
Площадь 1 700 м²
12743. Объект с фасадом на дорогу Одесса-Южный, месторасположение с видом на море. Участок 0…
$690,000
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Офис 42 м² в Одесса, Украина
Офис 42 м²
Одесса, Украина
Площадь 42 м²
23143 Продам помещение под офис, школу развития, языковую школу на пос. Котовского. Фасадный…
$27,300
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Коммерческое помещение 88 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 88 м²
Одесса, Украина
Площадь 88 м²
33426 В продаже коммерческое помещение в жк Аква Марин на 16 ст. Фонтана. Расположено на пер…
$88,300
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Офис 770 м² в Одесса, Украина
Офис 770 м²
Одесса, Украина
Площадь 770 м²
8295. . . Предлагаем к продаже, отдельно стоящее, 2-х этажное здание, новой постройки, в це…
$770,000
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Коммерческое помещение 3 500 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 3 500 м²
Одесса, Украина
Площадь 3 500 м²
№3067 . . . . Предлагаем к продаже комплекс складских помещений в географическом центре Одес…
$620,000
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Коммерческое помещение 30 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 30 м²
Одесса, Украина
Площадь 30 м²
22993 Предлагаем к продаже коммерческое помещение на улице Героев обороны Одессы. Отдельное…
$20,000
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Офис 58 м² в Одесса, Украина
Офис 58 м²
Одесса, Украина
Площадь 58 м²
11171 Продам торговую площадь в жилом комплексе "Граф" на Педагогической. Общая площадь 58м.…
$105,000
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Коммерческое помещение 38 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 38 м²
Одесса, Украина
Площадь 38 м²
8280 Предлагаю к продаже ветхое строение. Статус квартиры на земле. Подходит под любой вид д…
$43,000
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Офис 97 м² в Одесса, Украина
Офис 97 м²
Одесса, Украина
Площадь 97 м²
36158. Продаётся офисное помещение на улице Новосельского. Общая площадь 97 кв.м. Отдельный…
$42,500
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Коммерческое помещение 684 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 684 м²
Одесса, Украина
Площадь 684 м²
15845 Продам гостиницу в самом Центре города. 2 й и 3 й этаж исторического царского дома. 1…
$1,10 млн
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Офис 33 м² в Одесса, Украина
Офис 33 м²
Одесса, Украина
Площадь 33 м²
13306. В продаже офис в новом жилом комплексе "ItTown" от компании Пространство в центре гор…
$42,500
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Коммерческое помещение 1 600 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 600 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 600 м²
9066. . . Предлагаем к продаже производственно-складскую базу на Ленпоселке. Общая площадь 1…
$500,000
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Коммерческое помещение 115 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 115 м²
Одесса, Украина
Площадь 115 м²
№3494. . Предлагаем к продаже фасадное помещение в оживленном районе города на ул. Екатерин…
$345,000
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Коммерческое помещение 222 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 222 м²
Одесса, Украина
Площадь 222 м²
36131 Продажа коммерческого помещения на проспекте Шевченко, Приморский район. Площадь — 22…
$60,000
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Коммерческое помещение 202 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 202 м²
Одесса, Украина
Площадь 202 м²
№2136. . . Предлагаем к продаже фасадное помещение в центре на ул. Щепкина. Общая площадь 20…
$350,000
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Коммерческое помещение 85 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 85 м²
Одесса, Украина
Площадь 85 м²
35281. В продаже коммерческое помещение в ЖК «7 Самураев». Предлагается готовый бизнес — са…
$65,000
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Коммерческое помещение 1 712 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 712 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 712 м²
9573. . . Предлагаем к продаже комплекс сооружений под любой вид коммерческой деятельности н…
$500,000
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Коммерческое помещение 2 040 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 2 040 м²
Одесса, Украина
Площадь 2 040 м²
№1249 . . . Комплекс сооружений площадью 2040 кв.м. расположенный на участке площадью 73 со…
$800,000
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Коммерческое помещение 1 354 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 354 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 354 м²
12748. Отдельно стоящее здание на ул. Косовская. Общая площадь 1354 кв.м. Централизованное о…
$240,000
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 000 м²
24501. Продам действующую гостиницу в самом сердце Одессы на ул. Дерибасовская. 4-х этажное …
$5,00 млн
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Коммерческое помещение 178 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 178 м²
Одесса, Украина
Площадь 178 м²
10510 Предлагаем к продаже фасадное коммерческое помещение в оживленном центре на ул. Нежин…
$350,000
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Коммерческое помещение 76 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 76 м²
Одесса, Украина
Площадь 76 м²
25505. Продам помещение в самом Центре на ул. Пушкинская. Общая площадь 76 кв.м. Оборудован…
$78,000
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Отель 475 м² в Одесса, Украина
Отель 475 м²
Одесса, Украина
Площадь 475 м²
36918 Продаётся двухэтажный дом на улице Львовская, общей площадью 475 м² на участке 7 соток…
$430,000
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