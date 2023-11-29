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Коммерческая недвижимость в Odeskiy rayon, Украина

Tairove Settlement Council
29
Нерубайский сельский совет
14
Молодежненский сельский совет
6
Великодолинский поселковый совет
3
Великодолинское
3
106 объектов найдено
Коммерческая в Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Площадь 55 м²
18032 Предлагается к продаже помещение в жилом массиве Радужный. Общая …
€43,612
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Коммерческая в Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Площадь 25 м²
17849 Предлагаем к продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Ра…
€20,898
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Коммерческая в Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Площадь 47 м²
17327 Продажа помещение в жилом комплексе "Массив Радужный". Общая пло…
€29,075
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Коммерческая в Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Площадь 38 м²
17308 Продаётся помещение на цокольном этаже для коммерции. Общая площ…
€27,258
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Коммерческая в Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Площадь 20 м²
17277 Продается офис на Таирова. Перепланирован в две комнаты. Общая пл…
€11,812
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Коммерческая в Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Площадь 32 м²
17079 Продам коммерческое помещение в жилом массиве Радужный. Общая пло…
€26,349
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Коммерческая в Хлебодарское, Украина
Коммерческая
Хлебодарское, Украина
Площадь 1 100 м²
16779 Предлагаем к продаже готовый бизнес в Хлебодарском. Работающий б…
€2,73 млн
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Коммерческая в Фонтанка, Украина
Коммерческая
Фонтанка, Украина
Площадь 160 м²
16575 Предлагаем к продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Ав…
€154,460
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Коммерческая в Авангард, Украина
Коммерческая
Авангард, Украина
Площадь 180 м²
16417 Продам помещение в Авангарде. Состоит из 3-х холодильных камер вм…
€316,188
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Коммерческая в Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Площадь 52 м²
15820. Продам свой салон красоты. Возможна продажа с арендаторами. Обща…
€49,972
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Коммерческая в Фонтанка, Украина
Коммерческая
Фонтанка, Украина
Площадь 86 м²
16327. Продам нежилое помещение 86 кв.м. Закрытый охраняемый кооперати…
€74,504
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Коммерческая в Нерубайское, Украина
Коммерческая
Нерубайское, Украина
Площадь 6 200 м²
16256 Продается Станция Усатово. Участок площадью 6 га. На территории е…
€3,63 млн
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Коммерческая в Нерубайское, Украина
Коммерческая
Нерубайское, Украина
Площадь 6 200 м²
151936 Продается действующее предприятие Одесса-Усатово-Окружная дорога…
€3,63 млн
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Коммерческая в Авангард, Украина
Коммерческая
Авангард, Украина
15218 Продаётся участок на ул. Объездная дорога, рядом с Двумя Столба…
€363,435
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Коммерческая в Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Площадь 38 м²
14701 Продам коммерческое помещение на 38 кв.м. на Таирова. С отдельным…
€27,258
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Коммерческая в Авангард, Украина
Коммерческая
Авангард, Украина
Площадь 90 м²
14087 Продается просторное помещение для бизнеса в жилом комплексе "Авс…
€45,429
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Коммерческая в Лиманка, Украина
Коммерческая
Лиманка, Украина
Площадь 1 633 м²
13946 Продаётся особняк в Совиньоне-2. Бизнес-вариант под частную школ…
€1,95 млн
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Коммерческая в Холодная Балка, Украина
Коммерческая
Холодная Балка, Украина
9328. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Холодная Бал…
€126,294
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Коммерческая в Выгода, Украина
Коммерческая
Выгода, Украина
Площадь 2 482 м²
13052. Промышленная база. В собственности строения 2.480 м.кв., участок…
€372,521
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Коммерческая в Фонтанка, Украина
Коммерческая
Фонтанка, Украина
Площадь 1 700 м²
12743. Объект с фасадом на дорогу Одесса-Южный, месторасположение с вид…
€563,324
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Коммерческая в Лиманка, Украина
Коммерческая
Лиманка, Украина
11733. В Царском селе-2 на ул. Александровская\пр-т Жукова, продается …
€83,590
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Коммерческая в Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Площадь 51 м²
10515 Продам салон красоты. Общая площадь 51 кв.м. Салон полностью с р…
€49,972
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Коммерческая в Таирово, Украина
Коммерческая
Таирово, Украина
10342. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Зеленый Гай…
€449,751
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Коммерческая в Прилиманское, Украина
Коммерческая
Прилиманское, Украина
10326. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Прилиманском. Общая…
€140,831
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Коммерческая в Фонтанка, Украина
Коммерческая
Фонтанка, Украина
10314. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Фонтанке. Общая пло…
€745,041
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Коммерческая в Нерубайское, Украина
Коммерческая
Нерубайское, Украина
10322. . . Предлагаем к продаже земельный участок в р-не Клеверного мос…
€254,404
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Коммерческая в Лиманка, Украина
Коммерческая
Лиманка, Украина
Площадь 1 100 м²
10144. . . Предлагаем к продаже новое, отдельно стоящее, 2-х этажное зд…
€599,667
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Коммерческая в Таирово, Украина
Коммерческая
Таирово, Украина
10120. . . Предлагаем к продаже земельный участок в р-не Бурлачей Балки…
€227,147
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Коммерческая в Таирово, Украина
Коммерческая
Таирово, Украина
10123. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Зеленый Гай…
€190,803
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Коммерческая в Сухой Лиман, Украина
Коммерческая
Сухой Лиман, Украина
Площадь 3 156 м²
10025. . . Предлагаем к продаже имущественный комплекс в Сухом Лимане. …
€345,263
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