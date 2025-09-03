Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесский район
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Одесском районе, Украина

Одесса
44
44 объекта найдено
Офис 189 м² в Одесса, Украина
Офис 189 м²
Одесса, Украина
Число комнат 9
Площадь 189 м²
Готовый офис 189 кв.м. 7 кабинетов, 2 с/у, кухня, евроремонт, вся мебель, техника, пульт охр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 166 м² в Одесса, Украина
Офис 166 м²
Одесса, Украина
Площадь 166 м²
Продается помещение свободной планировки, в новом комплексе, по ул. Солнечной. Помещение 166…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 68 м² в Одесса, Украина
Офис 68 м²
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
перспективная квартира под офис, гардеробная (8,5 кв.м), большая веранда-холл (18 кв.м), сво…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 135 м² в Одесса, Украина
Офис 135 м²
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Продам помещение на Таирова ул. Академика Королева под любой вид деятельности. Общая площадь…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 130 м² в Одесса, Украина
Офис 130 м²
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Отличный добротный дом с возможностью использования под офис или иную коммерческую деятельно…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 6 687 м² в Одесса, Украина
Офис 6 687 м²
Одесса, Украина
Число комнат 20
Площадь 6 687 м²
Количество этажей 2
Отдельно-стоящие здание. Кабинетная система. Просматривается с Адмиральского проспекта
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 354 м² в Одесса, Украина
Офис 354 м²
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение в ЖК Радужный. Общая площадь 35,4кв м. Помещение с ремонтом…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 529 м² в Одесса, Украина
Офис 529 м²
Одесса, Украина
Число комнат 10
Площадь 529 м²
офисное помещение в цокольном этаже достаточно нового престижного жилого дома (ОСМД Русский …
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 498 м² в Одесса, Украина
Офис 498 м²
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 498 м²
Сейчас используется как салон красонты. Есть видеонаблюдение и сигнализация
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 109 м² в Одесса, Украина
Офис 109 м²
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Аренда под любой вид деятельности, двухуровневый
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 184 м² в Одесса, Украина
Офис 184 м²
Одесса, Украина
Площадь 184 м²
Количество этажей 3
Продам офис в историческом Центре, по улице Коблевской. 1й этаж, 3-этажного крепкого дома. Д…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 154 м² в Одесса, Украина
Офис 154 м²
Одесса, Украина
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
нежилое помещение в цокольном этаже в великолепной сталинке в отличном районе в центре город…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 70 м² в Одесса, Украина
Офис 70 м²
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Отличное месторасположение.Фасадный вход, 3 комнаты
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 51 м² в Одесса, Украина
Офис 51 м²
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Офис под любой вид деятельности с ремонтом
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 42 м² в Одесса, Украина
Офис 42 м²
Одесса, Украина
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продам помещение под любой вид деятельности с ремонтом
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 40 м² в Одесса, Украина
Офис 40 м²
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Старі ціни на останні приміщення! Попільня, будь-який вид діяльності! Вашій увазі пропонуют…
$16,243
Оставить заявку
Офис 105 м² в Одесса, Украина
Офис 105 м²
Одесса, Украина
Площадь 105 м²
Продаётся интересный коммерческий объект. В новом, густо-населённом ЖК на Слободке. Здесь бу…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 834 м² в Одесса, Украина
Офис 834 м²
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 834 м²
Отличное офисное помещение в сталинке на пр.Гагрина. Два фасадных входа, фасадные окна, три …
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 71 м² в Одесса, Украина
Офис 71 м²
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 3
Костанди/Королева. 1/16, 71 кв м, 3 помещения 27,22,10. Отопление - индивидуальный газ котел…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 75 м² в Одесса, Украина
Офис 75 м²
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Квартира под офис
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 36 м² в Одесса, Украина
Офис 36 м²
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Количество этажей 2
Офис с ремонтом и мебелью, вход со стороны РОВД , Киевского района рядом с 3-ей Нотариальной…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 47 м² в Одесса, Украина
Офис 47 м²
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Интересная квартира со своим фасадным автономным входом сразу на второй этаж, фасад и вход с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 2 002 м² в Одесса, Украина
Офис 2 002 м²
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 2 002 м²
Самый центр, бельгийка, роскошная мраморная лестница. В доме только офисы. Сделан очень(!) с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 74 м² в Одесса, Украина
Офис 74 м²
Одесса, Украина
Площадь 74 м²
Продам офисное помещение на Французском бульваре ЖК "Марсель". Великолепное месторасположени…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 35 м² в Одесса, Украина
Офис 35 м²
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Офис 35кв.м с ремонтом, 2 входа. Нежилой фонд.
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 566 м² в Одесса, Украина
Офис 566 м²
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 566 м²
Количество этажей 2
Продаю офис в новом ЖК рядом с Аркадией с ремонтом, двухсторонний
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 9 783 м² в Одесса, Украина
Офис 9 783 м²
Одесса, Украина
Площадь 9 783 м²
Количество этажей 1
Объект нежилой недвижимости общей площадью 978,3 кв. м. четырехэтажное здание в историческом…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 64 м² в Одесса, Украина
Офис 64 м²
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Евроремонт, встроенная кухня, 3 кондиционера, сигнализация, видеонаблюдение
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 1 114 м² в Одесса, Украина
Офис 1 114 м²
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 1 114 м²
ЖК 4-я Жемчужина. Продается готовый бизнес "Детский центр развития" с мебелью и техникой. Мо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 210 м² в Одесса, Украина
Офис 210 м²
Одесса, Украина
Число комнат 17
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Помещение под офис, школу, медицинский центр и т.д.. Не "стандарт"! Цоколь с евроремонтом: С…
Цена по запросу
Оставить заявку

