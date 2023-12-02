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Коммерческая 2 комнаты в центре города, с подвалом, с центральным отоплением
Киев, Украина
2
320 м²
10
The office is located in the "B" class "Hvyla" Business Center - 36d Konovaltsia St Bri…
€780,348
в месяц
1
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Коммерческая 3 комнаты в центре города, с подвалом, с центральным отоплением
Киев, Украина
3
400 м²
10
The office is located in the "B" class "Hvyla" Business Center - 36d Konovaltsia St Bright o…
€844,612
в месяц
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Офис 2 комнаты в центре города, с парковка, с c ремонтом
Киев, Украина
2
2
92 м²
10
2500$/m2 92m2 Продажа офисного помещения в Бизнес центре "Волна" / "Волна" Метро Печерская 4…
€211,153
в месяц
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Магазин
Киев, Украина
83 м²
Продается помещение 83 кв.м. под магазин/кафе/бар по ул.Бассейная 9 Цокольный этаж. Помещен…
€201,972
в месяц
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Офис 1 комната
Киев, Украина
1
95 м²
6/20
Продажа! Готовый арендный бизнес (ГАБ)- коворкинг Дарницкий р-н, Харьковское шоссе 19, ТОЦ «…
€46,821
в месяц
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Офис 3 комнаты с подвалом
Печерский район, Украина
3
115 м²
9
Продажа коммерческого подвального помещения на Арсенальной. Продам подвальное помещение …
€44,526
в месяц
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Коммерческая
Киев, Украина
Целевое назначение - для строительства и эксплуатации складских помещений. 470 м по фасаду. …
€2,11 млн
в месяц
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