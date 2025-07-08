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Дома в Fontanska silska gromada, Украина

62 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 344 м²
Этаж 1/3
13919 Продам 3-х этажный просторный дом по улице Соборная. Дом укомплектован техникой и меб…
$210,000
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 136 м²
Этаж 1/1
13104. Продам дом с черновым ремонтом и чердаком, распланированный под наличие отдельной гар…
$50,000
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Дом 4 комнаты в Светлое, Украина
Дом 4 комнаты
Светлое, Украина
Число комнат 4
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
27595 Продам шикарный дом в пригороде Одессы. Дом общей площадью 1000 кв.м. расположен на 2…
$550,000
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
27846 Продам новый дом в Фонтанке. Общая площадь 130 кв.м. Под чистовую отделку. Распланиро…
$185,000
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
29985 Продам 2-х этажный дом в Фонтанке. Общая площадь 200 кв.м. Распланирован на 4 комнаты,…
$288,000
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
29288 Продам двухэтажный дом в Фонтанке. Находится в пешей доступности к морю, к ресторану Я…
$150,000
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
30961 Продам двухэтажный дом с бассейном возле моря. Общая площадь 160 кв.м. Расположен на 1…
$215,000
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Дом 5 комнат в Одесский район, Украина
Дом 5 комнат
Одесский район, Украина
Число комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продається 2-поверховий будинок в котеджному містечку «Сосновий берег», 500 м² на ділянці 11…
$699,070
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Агентство
BPS Consulting
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
27840. Продам новый дом в Фонтанке. Общая площадь 174 кв.м. Под чистовую отделку. Распланир…
$290,000
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Дом 5 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 5 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
19038 В продаже 2-этажный дом на Фонтанке. Общая площадь 200 кв.м. Пять раздельных комнат. …
$110,000
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
19869 Продается таунхаус в комплексе Holland на Поселке Котовского.Прекрасная архитектура, с…
$70,000
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Дом 6 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 6 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 6
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
13107 Продается недостроенный дом с участком 5 соток. Есть отдельно стоящее здание на 20 кв…
$45,000
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Дом 7 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 7 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 7
Площадь 410 м²
Этаж 1/3
14827 Продам 3 этажный дом без ремонта в Фонтанке. 1 этаж:кухня 24 кв.м.,2 комнаты 25 кв.м…
$80,000
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Дом 4 комнаты в Светлое, Украина
Дом 4 комнаты
Светлое, Украина
Число комнат 4
Площадь 171 м²
Этаж 1/2
14345 Продам 2-х этажный дом с новым ремонтом на участке 12 соток. В доме проведены все необ…
$45,000
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Дом 6 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 6 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 6
Площадь 215 м²
Этаж 1/3
14338 Продам 3-х этажный дом на участке 15 соток в Фонтанке Дом стоит на большом озелененн…
$80,000
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
27072 Продаётся новый двухэтажный дом в Фонтанке. Общая площадь 110 кв.м. Компактно распла…
$77,000
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
13745 Продам дом на участке 11 соток возле моря на Фонтанке. Дом укомплектован мебелью и т…
$100,000
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
21196 В продаже дом в Фонтанке. Качественный ремонт. Общая площадь 100 кв.м. Современный про…
$220,000
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Дом 5 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 5 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 5
Площадь 123 м²
Этаж 1/2
14354 Продам 2-х этажный дом с участком 4 сотки. Дом в состоянии от строителей, что позволит…
$107,000
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Дом 6 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 6 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 6
Площадь 747 м²
Этаж 1/2
28716. Двухэтажный дом в элитном поселке Сосновый берег под Одессой — это воплощение совреме…
$280,000
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
31093. Продается дом в Фонтанке с продуманной планировкой и качественным ремонтом. 1 этаж:…
$500,000
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
13105 В продаже дом общей площадью 92 кв.м. с тремя комнатами. Установлены металлопластиков…
$55,000
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
25265...В продаже таунхаус на первой Фонтанке в районе Ривьеры. Морская сторона, новый кирпи…
$140,000
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Дом 5 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 5 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 5
Площадь 520 м²
Этаж 1/2
15911 Продам 2-х этажный дом с ремонтом на участке 13 соток. Обставлен итальянской мебелью и…
$1,30 млн
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
17236 Продается дом в престижном районе Фонтанка-1. Выполнен не завершенный ремонт. Панорамн…
$165,000
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Дом 9 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 9 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 9
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
30115 Продам капитальный дом возле моря с участком 8 соток Общая площадь 180 кв.м. 3 автоном…
$188,000
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
15874 Продам 2-х этажный дом с участком 10 соток на Фонтанке. Дом без ремонта что позволит …
$195,000
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Дом 4 комнаты в Новая Дофиновка, Украина
Дом 4 комнаты
Новая Дофиновка, Украина
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
19166 Продам 2-х этажный дом в Новой Дофиновке с красивым видом на лиман. Расположен на 5,4 …
$15,500
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
15858 Продам 2-х этажный дом с участком 5 соток. Дом полностью меблирован и оснащен всей нео…
$99,500
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
15906 Продам 3-х этажный дом с участком 15 соток в элитном коттеджном поселке. Дом полностью…
$750,000
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Параметры недвижимости в Fontanska silska gromada, Украина

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