Квартиры в Fontanska silska gromada, Украина

55 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 3/10
3-х квартира в Новом кирпичном комплексе Парк Фонтанов. Дом сдан и заселен. Соседи вокруг сд…
$130,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/10
16329. Продам однокомнатную квартиру в ЖК Парк фонтанов. Общая площадь 48 кв.м. Состояние от…
$36,000
Квартира 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 5/10
29165. Продам трехкомнатную квартиру в ЖК Фонтанка Сити. Вид на море. Общая площадь 65 кв. м…
$55,000
Квартира 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
13286 В продаже трехкомнатная квартира у моря. Общая площадь 90 кв.м. Дом построенного из к…
$45,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/10
30734 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Сады Ривьеры Квартира расположена на комфортном седьм…
$28,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
29189. Продам однокомнатную квартиру ЖК Сады Ривьеры. Общая площадь 40 кв.м. Вид на море. Е…
$23,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 7/10
19990 Продам однокомнатную квартиру в Жилом Комплексе Парк фонтанов. Общая площадь квартир…
$34,500
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
24486 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Сады Ривьеры. Комфортный этаж. Общая площадь 39 кв.м.…
$26,500
Квартира 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/10
17208 Продаётся 2-х комнатная квартира на Фонтанке. Общая площадь 94 кв.м. Квартира свободно…
$84,999
Квартира 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 7/21
23443 Продам 3-х комнатную квартиру в ЖК Авторский район". Состояние от строителей, что позв…
$65,000
Квартира 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
25607.. В продаже 2-этажный таунхаус в элитном жилом комплексе. Кирпичный , общая площадь 10…
$105,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/11
13364 В продаже однокомнатная квартира с ремонтом, мебелью и техникой в жилом комплексе "Авт…
$54,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 2/11
11605 Продам смарт-квартиру. Состояние от строителей. Установлены металлопластиковые окна с …
$17,500
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/10
20798Продам однокомнатную квартиру в жилом комплексе Парк Фонтанов. Квартира с современным р…
$44,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/11
22759 В продаже однокомнатная квартира ЖК «Авторский».Фонтанка.Продается с мебелью и технико…
$55,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/10
30212 Однокомнатная квартира в сданном доме ЖК "Парк Фонтанов". Дом из красного кирпича, оч…
$36,700
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/20
20763 В продаже однокомнатная квартира в жилом комплексе "Черноморская Ривьера". От строител…
$27,500
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/9
21562. Продается 1 комнатная квартира в ЖК "Сады Ривьеры". Общая площадь 43 кв.м. Свободная…
$31,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
20168 Продам однокомнатную двустороннюю квартиру в новом доме ЖК Сад Ривьеры. Общая площадь …
$55,000
Квартира 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
25329...В продаже таунхаус на первой Фонтанке в районе Ривьеры. Морская сторона, новый кирпи…
$140,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/12
28689 Продам 1-комнатную квартиру в жилом комплексе Сады Ривьеры. Общая площадь 44 кв.м. Ок…
$22,999
Квартира 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 8/16
27006 Продам 2-х комнатную квартиру в новом ЖК Авторский район на пос. Котовского. Располага…
$65,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/9
29132. Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Ривьера Сити. Из окон открывается вид на море и част…
$38,000
Квартира 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
26999. Продам 2-х комнатную квартиру с видом на море в ЖК Авторский квартал. Средний этаж. …
$78,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 10/11
11825 Продается новая квартира в новом доме в Фонтанке. Площадь квартиры 54 кв.м. Состояние …
$50,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 10/10
26619 Продам 1-комнатную квартиру в кирпичном доме ЖК Форрест. Общая площадь 43 кв.м. Панора…
$39,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 11/21
17885 В продаже однокомнатная квартира со свободной планировкой на берегу моря в жилом компл…
$40,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/7
27415. Продам просторную 1-комнатную квартиру в ЖК Авторский квартал. Общая площадь 45,7 кв.…
$41,000
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/10
17958. Продам однокомнатную квартиру в ЖК Парк фонтанов. Общая площадь 41 кв.м, с кухни выхо…
$33,500
Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/12
30929.30929. Продам 1 комнатную квартиру в жилом комплексе Сады Ривьеры. Общая площадь 55 кв…
$33,200
