  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Avangardivska selisna gromada
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Avangardivska selisna gromada, Украина

40 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 2 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
№3648. . . Предлагаем к продаже просторный двухэтажный таунхаус всего в 7 км. от города Одес…
$50,000
Дом 4 комнаты в Авангард, Украина
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж 1/3
14828 Продам 3-х этажный дом без ремонта на участке в 6 соток. Дом без ремонта что позволит …
$85,000
Дом 3 комнаты в Авангард, Украина
Дом 3 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
№2587. . Продам 2-х этажный дом в ЖМ "Добрый" на ул. Звездная. Общая площадь 250 кв.м. Выпо…
$245,000
NicoleNicole
Дом 2 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 2 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
№3642. . . Предлагаем к продаже просторный двухэтажный таунхаус всего в 7 км. от города Одес…
$50,000
Дом 2 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 2 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
№3637. . . Предлагаем к продаже просторный двухэтажный дом всего в 7 км. от города Одесса в …
$50,000
Дом 5 комнат в Авангард, Украина
Дом 5 комнат
Авангард, Украина
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Зачем другой двери выходить со старухой в больнице? Предполагалось, что это обычный, заботл…
$172,000
Дом 4 комнаты в Авангард, Украина
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
15860 Продам дом с участком 5,3 сотки в Авангарде. Дом без ремонта, что позволит вам обустро…
$145,000
Дом 4 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 4 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 4
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
16089 В продаже дом в Сухом Лимане. Дом выстроен по современным нормам. Монолитные колонны, …
$65,000
Дом 6 комнат в Авангард, Украина
Дом 6 комнат
Авангард, Украина
Число комнат 6
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
14857 Продам 2-х этажный дом с ремонтом в Малиновском районе. Дом укомплектован всей необход…
$150,000
VernaVerna
Дом 5 комнат в Прилиманское, Украина
Дом 5 комнат
Прилиманское, Украина
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
20671 Продам дом в с. Прилиманское. Продаются полностью два жилых автономных дома. В первом…
$100,000
Дом 2 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 2 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
№3644. . . Предлагаем к продаже просторный двухэтажный таунхаус всего в 7 км. от города Одес…
$50,000
Дом 7 комнат в Авангард, Украина
Дом 7 комнат
Авангард, Украина
Число комнат 7
Площадь 433 м²
Этаж 1/2
16070 Предлагаем к продаже дом на Авангарде. Два жилых этажа и полуподвальный (бильярдная, …
$200,000
Дом 5 комнат в Прилиманское, Украина
Дом 5 комнат
Прилиманское, Украина
Число комнат 5
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
21783 Продам два дома в Прилиманском. Расположены на одном участке, идеальный вариант для бо…
$45,000
Дом 3 комнаты в Сухой Лиман, Украина
Дом 3 комнаты
Сухой Лиман, Украина
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Скандинавский стиль. Сосредоточьтесь. Дом, который обеспечивает баланс. секунда Предполагало…
$98,000
Дом 2 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 2 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
26982 Продам дом в Прилиманском. Общая площадь 109 кв.м. Распланирован на две спальни, кухню…
$45,000
Дом 3 комнаты в Авангард, Украина
Дом 3 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
24540 Продам 2-х этажный современный дом в Авангард 2 Общая площадь 113 кв.м. Распланирован …
$75,000
Дом 3 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 3 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
26991. В продаже дом в Сухом лимане. Общая площадь 65 кв.м. Распланирован на три комнаты, к…
$43,000
Дом 5 комнат в Прилиманское, Украина
Дом 5 комнат
Прилиманское, Украина
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
10437 Продам 2-х этажный дом в районе 7 км. Общая площадь дома с гаражом 170 кв.м. Сзади до…
$57,000
Дом 2 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 2 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
№3635. . Предлагаем к продаже просторный двухэтажный таунхаус всего в 7 км. от города Одесса…
$50,000
Дом 3 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 3 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 1/2
21374 В продаже дом в Сухом лимане. Общая площадь 131 кв.м. Два жилых этажа, цоколь и мансар…
$55,000
Дом 4 комнаты в Авангард, Украина
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
27626Продам дом в Авангарде на 6,7 сот земли .
$140,000
Дом 3 комнаты в Авангард, Украина
Дом 3 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
29215. Продам дом в Авангарде. Общая площадь 120 кв.м. В доме три комнаты. Просторная кухня…
$105,000
Дом 4 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 4 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
27520. Продам капитальный дом в Сухом Лимане Общая площадь 127 кв.м. Выполнен в два жилых эт…
$68,000
Дом 2 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 2 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
№3641. . . Предлагаем к продаже просторный двухэтажный таунхаус всего в 7 км. от города Одес…
$50,000
Дом 2 комнаты в Новая Долина, Украина
Дом 2 комнаты
Новая Долина, Украина
Число комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
30371 Продажа дома 2024 года постройки. с. Новая Долина. 3 сотки земли. Госакт. Состояни…
$62,500
Дом 5 комнат в Новая Долина, Украина
Дом 5 комнат
Новая Долина, Украина
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
30755Продается двухэтажный дом в СК "Меркурий", всего в 10 км от Одессы. Общая площадь 120…
$27,000
Дом 6 комнат в Авангард, Украина
Дом 6 комнат
Авангард, Украина
Число комнат 6
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
12307 Просторный дом. Общая площадь 120 кв.м. Жилое состояние. Дом полностью оснащён всем не…
$80,000
Дом 6 комнат в Прилиманское, Украина
Дом 6 комнат
Прилиманское, Украина
Число комнат 6
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
31107. Продам капитальный трехуровневый дом в с. Прилиманское, 3 км от Одессы. В дом заведе…
$47,000
Дом 3 комнаты в Новая Долина, Украина
Дом 3 комнаты
Новая Долина, Украина
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
26536 Продам 2-х этажный дом в Новой Долине. Общая площадь 125 кв.м. Распланирован на 3 раз…
$40,000
Дом 2 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 2 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
№3640. . .Предлагаем к продаже просторный двухэтажный таунхаус всего в 7 км. от города Одесс…
$50,000
Параметры недвижимости в Avangardivska selisna gromada, Украина

