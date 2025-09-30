Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Avangardivska selisna gromada, Украина

109 объектов найдено
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
22269 Продаётся 1-комнатная квартира в ЖМ "7 небо". Общая площадь 32 кв.м. Квартира оборудов…
$27,000
Квартира 1 комната в Новая Долина, Украина
Квартира 1 комната
Новая Долина, Украина
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
28640 Продам однокомнатную квартиру в Новой Долине, в кирпичном доме с АГВ. Общая площадь 41…
$23,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
31463 Продам однокомнатную квартиру в ЖМ Седьмое Небо. Общая площадь 33 кв.м. Из кухни выход…
$23,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/8
21560. Продается однокомнатная квартира в ЖК "ArtVill". Общая площадь 40 кв.м. Выполнен све…
$53,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
25865 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Кекс. Располагается на среднем этаже. Общая площадь …
$26,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
19904. Продам 1-комнатную квартиру в новом жилом массиве "7 Небо". Средний этаж. Общая площа…
$27,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/6
11606. Только представьте, однокомнатная квартира современной планировки студийного типа от …
$26,050
Квартира 3 комнаты в Радостное, Украина
Квартира 3 комнаты
Радостное, Украина
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 2/6
Продам 3-х комнатную квартира в Хлебодарском (недалеко от двух столбов). Общая площадь 81 к…
$35,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/5
17061 В продаже однокомнатная квартира в жилом комплексе "Кекс". Общая площадь 25 кв.м. Ква…
$25,000
Квартира 2 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 2 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 5/5
28547. В продажу сучасна, 2-кімнатна квартира в ЖК 7 Небо. Квартира простора, світа. Зроблен…
$37,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/5
17523. Однокомнатная квартира в Малиновском районе. Светлая, уютная, кухня укомплектована ме…
$21,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/11
22934 Продам однокомнатную квартиру в доме комфорт класса. Просторная теплая видовая кварти…
$35,000
Квартира 3 комнаты в Новая Долина, Украина
Квартира 3 комнаты
Новая Долина, Украина
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
23177 В продаже трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Озерки. Дом введён в эксплуатацию и…
$35,999
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
23541 Продам 1-комнатную квартиру в Авангарде. Квартира в новом доме в ЖК "Австрийский". Ра…
$32,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
20529. Продажа однокомнатной квартиры по ул. Европейская Состояние от строителя. Общая площа…
$27,000
Квартира 2 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 2 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
20615 В продаже двухкомнатная квартира в жилом комплексе "Кекс". От строителя. Раздельные ко…
$23,792
Квартира 2 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 2 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/6
11613. К продаже предлагается 2-х комнатная квартира в малоэтажном жилом квартале. 808 у.е.…
$38,210
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
23607 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК KEKS. Комфортный средний этаж. Общая площадь 34 кв.м.…
$29,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 7/10
30495. Продам 1-комнатную квартиру в новом доме в Авангарде. Располагается на среднем этаже.…
$17,000
Квартира 2 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 2 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/12
11526. Двухкомнатная квартира в Жилом Городке "Артвиль". Общая площадь 58 кв.м. Комнаты разд…
$62,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
20353 Продажа однокомнатной квартиры в жилом комплексе "Седьмое Небо". Комнаты раздельные. …
$26,000
Квартира 2 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 2 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 8/10
26152 Продам 2-х комнатную квартиру в ЖК Urban Market. Располагается на среднем этаже. Обща…
$40,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/5
22480. Продам 1-комнатную квартиру в новом ЖК Кекс. Располагается на среднем этаже кирпичног…
$21,500
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 5/5
14726 В продаже однокомнатная квартира в новом жилом комплексе Кекс. Общая площадь 20,84 кв.…
$22,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/5
29406. Продам 1-комнатную квартиру в жилом массиве Седьмое Небо. Общая площадь 35 кв.м. Кап…
$25,500
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/5
23600 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК КEKS. Общая площадь 27 кв.м. .Квартира светлая и уютн…
$22,000
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/8
11216 Продается квартира в новом доме возле Овидиопольской дороги. В доме 2 лоджии с панорам…
$37,500
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/5
17044 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру с ремонтом в ЖК " КЕКС". Общая площадь 24 …
$21,700
Квартира 2 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 2 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 5/6
12684 Двухкомнатная квартира в жилом комплексе "ARTVILLE". Квартира без ремонта, от строител…
$51,801
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
26765 Продажа 1 - комнатной квартиры на 7 небе. Сделан ремонт с нуля от хозяина из дорогих …
$27,000
Параметры недвижимости в Avangardivska selisna gromada, Украина

