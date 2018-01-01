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Exodus Riverside Residence

Аванос, Турция
от
€121,000
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21
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О комплексе

Exodus Riverside Residence Demirtaş  - новое качество жизни и отдыха на море. Комплекс строится в районе Демирташ, где пока еще нет массового туризма и сохраняется атмосфера провинциального спокойствия, уюта. Именно здесь, по причине наличия свободных участков земли, вскоре будет новая современная Аланья, город мечты на берегу Средиземного моря. Проект отдален от пляжа на 1,4 км. Пляжи района Демирташ отличаются широким берегом и чистейшей водой в море, здесь нет портов и больших отелей, что позволит насладиться спокойным отдыхом без значительного потока туристов. Проект состоит из 4-х жилых блоков на 324 квартиры и большой территории внутреннего двора с зелеными зонами, бассейнами. Старт строительства май 2022, завершение строительства май 2024.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Exodus Riverside Residence
Аванос, Турция
от
€121,000
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Образ жизни, о котором вы мечтали! Представляем вашему вниманию наш новый инвестиционный проект, который предлагает как выгодные инвестиции, так и хорошие возможности для получения вида на жительство и гражданства Турции. Современный жилой комплекс комфорт-класса, оформленный в современном стиле, станет украшением города и подарит вам новый статус и высокий уровень жизни на берегу теплого Средиземного моря. Проект расположен на участке площадью 1740 дек.60 м2 в одном из наиболее активно развивающихся районов Алании Демирташ. Всего в 2,7 км от моря. Комплекс будет состоять из 7-этажного блока, содержащего 40 квартир: 30 квартир 1 +1 площадью 56 м2. 2 квартиры 2+1 площадью 82 м2. 2 квартиры 2+1 площадью 92 м2. 4 дуплекса 2+1, 114 м2, 115 м2. и 122 квадратных метра 2 дуплекса 3 +1 площадью 138 м2. и 140 квадратных метров В инфраструктуре комплекса продумано все необходимое для комфортного проживания и отдыха. Мы также предоставили трансфер, который доставит вас на собственный оборудованный пляж за считанные минуты. В шаговой доступности от комплекса находятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры - магазины, поликлиника, аптека и т.д. Демирташ - это район на востоке Алании, расположенный всего в 22 км от аэропорта Газипаша. Этот район окружен красивыми хвойными лесами, множеством фруктовых садов и песчаными пляжами с пологим входом в воду. Недалеко от этого района находятся руины древнеримского города Седра, каньон Сападере и уникальный дикий пляж, куда черепахи приходят откладывать яйца. Отличная экология и отсутствие шумных туристических потоков привлекают ценителей спокойной жизни в окружении природы. Сейчас район очень активно развивается, застроен современными жилыми комплексами и виллами, а социальная инфраструктура района быстро развивается, так как многие новые жилые дома снабжены коммерческими помещениями. Наш жилой комплекс расположен в районе, открытом для получения долгосрочного вида на жительство.  
Жилой квартал Уютные апартаменты в шикарном комплексе в Алании
Жилой квартал Уютные апартаменты в шикарном комплексе в Алании
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€181,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Тосмур расположен в восточной части Алании, рядом расположились Оба и Кестель. Данный район находится в 35 километрах от аэропорта Газипаша, поэтому добраться до него можно без проблем. В Тосмуре есть основной пляж – Tosmur Beach, он достаточно большой и готов принять довольно много отдыхающих, к тому же, он отлично оборудован. Здесь хорошо отдыхать всей семьей. Для малышей вход в море очень удобен — камней почти нет и постепенная глубина. Не далеко от пляжа находиться горная река Дим – Чай, где варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием. Тут есть все для занятий экстремальными видами спорта и спокойного времяпровождения в кафе.  Апартаменты с 2 спальнями и большой гостиной находится всего 500м от моря. Продуманная планировка квартиры, будут создавать максимально комфортные условия для будущих жильцов. Данный объект готов к проживанию и не требует никаких дополнительных вложений. Квартира полностью укомплектованна бытовой техникой и мягкой мебелью, которая остается покупателю. Окна металлопластиковые. Обогрев пола всей квартиры. Имеется 2 балкона и 2 ванной комнаты. Балкон выходит во двор. В комплексе предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи. Бассейн для взрослых и для детей отдельно, которая еще и обогревается, водяная горка, мини футбольная площадка. Внутри здания на первом этаже распологается сауна и джакузи. Там же можно будет найти фитнес зал, бильярд, настольный теннис и дартц. А также предусмотрены барбекю зона и пергола для проведения различных праздничных мероприятии. Словом пердусмотрены все условия для активной и насыщенной жизни в любое время года. Имеется своя парковка. В лобби есть доступ к Wi-Fi. Важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования, баров, ресторанов, остановок общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом есть продуктовые магазины, супермаркеты, а в пешей доступности находятся поликлиники, аптеки и парк — все, что необходимо для комфортной жизни. Подходит под ВНЖ. -бассейн -фитнес -сауна -настольный теннис -баскетбольная -детская площадка -барбекю зона с беседками -закрытый двор -лифт -консьерж Подходит под ВНЖ.
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс в районе Авсаллар
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от
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Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс, расположенный в самом центре курортного района Авсаллар. Авсаллар - это район Алании, который находится в 23 км от ее центра. Авсаллар знаменит своим песчаным пляжем под названием Incekum. Это уникальный пляж с очень плавным заходом в море и мельчайшим песком, аналогов которому нет на Средиземноморском побережье Турции. Для отдыха и жизни Авсаллар выбирают те, кто предпочитает спойный, размеренный ритм вдали от шума и суеты большого города. Авсаллар - это прекрасное место для отдыха, район окружен сосновыми лесами, благодаря чему здесь чистейший воздух и прекрасная экология.  Жилой комплекс находится в центральной части Авсаллара, что является его бесспорным преимуществом: рядом расположились сетевые магазины Migros, Şok, Bim, фермерский рынок, рестораны турецкой и европейской кухни и другие объекты социальной инфраструктуры. Если Вы планируете покупку жилья в Авсалларе для отдыха, жизни или сдачи в аренду - обратите внимание на этот проект, так как он обладает замечательной локацией, а также отличается широкой инфраструктурой.  На территории жилого комплекса расположено два жилых блока, а также открытый и крытый бассейны, аквапарк, ухоженный зеленый сад, хамам, тренажерный зал, сауна, детская площадка. Широкая инфраструктура жилого комплекса позволит с удовольствием проводить время и взрослым и детям. Также преимуществом проекта является то, что его локация и концепция пятизвездочного отеля позволят собственникам сдавать квартиры в аренду и получать стабильный высокий доход.  Комплекс отличается современной, изысканной архитектурой. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, кухонным гарнитуром, оборудованными санузлами. Вам останется только выбрать мебель, бытовую технику и кондиционеры по своему вкусу. Всего в комплексе представлено 79 квартир 1+1, 15 квартир 2+1, 2 квартиры 2+1 дуплекса, 5 квартир 3+1 дуплекса, 1 квартира 4+1 дуплекс. Этот комплекс сочетает лучший дизайн, комфортные апартаменты, находящийся всего в 700 метрах от моря.
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