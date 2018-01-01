Exodus Riverside Residence

Каракокали, Турция

от €181,000

Тосмур расположен в восточной части Алании, рядом расположились Оба и Кестель. Данный район находится в 35 километрах от аэропорта Газипаша, поэтому добраться до него можно без проблем. В Тосмуре есть основной пляж – Tosmur Beach, он достаточно большой и готов принять довольно много отдыхающих, к тому же, он отлично оборудован. Здесь хорошо отдыхать всей семьей. Для малышей вход в море очень удобен — камней почти нет и постепенная глубина. Не далеко от пляжа находиться горная река Дим – Чай, где варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием. Тут есть все для занятий экстремальными видами спорта и спокойного времяпровождения в кафе. Апартаменты с 2 спальнями и большой гостиной находится всего 500м от моря. Продуманная планировка квартиры, будут создавать максимально комфортные условия для будущих жильцов. Данный объект готов к проживанию и не требует никаких дополнительных вложений. Квартира полностью укомплектованна бытовой техникой и мягкой мебелью, которая остается покупателю. Окна металлопластиковые. Обогрев пола всей квартиры. Имеется 2 балкона и 2 ванной комнаты. Балкон выходит во двор. В комплексе предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи. Бассейн для взрослых и для детей отдельно, которая еще и обогревается, водяная горка, мини футбольная площадка. Внутри здания на первом этаже распологается сауна и джакузи. Там же можно будет найти фитнес зал, бильярд, настольный теннис и дартц. А также предусмотрены барбекю зона и пергола для проведения различных праздничных мероприятии. Словом пердусмотрены все условия для активной и насыщенной жизни в любое время года. Имеется своя парковка. В лобби есть доступ к Wi-Fi. Важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования, баров, ресторанов, остановок общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом есть продуктовые магазины, супермаркеты, а в пешей доступности находятся поликлиники, аптеки и парк — все, что необходимо для комфортной жизни. Подходит под ВНЖ. -бассейн -фитнес -сауна -настольный теннис -баскетбольная -детская площадка -барбекю зона с беседками -закрытый двор -лифт -консьерж Подходит под ВНЖ.