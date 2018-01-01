  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция

Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция

Osmangazi, Турция
от
€155,100
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, сауной и хамамом, кинотеатром, конференц-залом, детской площадкой и игровой комнатой, фитнес-залом, зоной отдыха и зоной барбекю, полем для мини-гольфа, зоной для занятий йогой, беседками.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Особенности квартир
  • Плиточный пол
  • Кухонная мебель
  • Гранитные столешница
  • Двойные стеклопакеты
Расположение и объекты поблизости
  • Море - 2,5 км
  • Центр города - 600 метров
  • Аэропорт Газипаша - 24 км
  • Больница - 27 км
Местонахождение новостройки
Osmangazi, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€196,500
Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Бейликдюзю, Турция
от
€187,658
Жилой комплекс City 3
Аланья, Турция
от
€156,200
Жилой комплекс Новый проект в быстроразвивающемся районе Стамбула - Санджактепе
Санджактепе, Турция
от
€249,000
Жилой комплекс Квартиры с доступной городской инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
от
€140,000
Вы просматриваете
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция
Osmangazi, Турция
от
€155,100
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Exodus Premium Town
Жилой комплекс Exodus Premium Town
Аванос, Турция
от
€160,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Тишина, спокойствие, близость к природе и душевная гармония — в своем доме у моря!Масштабный премиум комплекс-городок в экологически чистом районе Аланьи - Каргыджак.Проект состоит из разных участков, на которых будут расположены несколько типов недвижимости. Каждый клиент сможет выбрать идеальный дом у моря, исходя из своих предпочтений. Апартаменты 1+1, двухуровневые пентхаусы 2+1, дуплексы 2+1 на нижних этажах, отдельно стоящие триплекс виллы и сдвоенные виллы.Инфраструктура комплекса: открытые бассейны, крытые бассейны, SPA зона, хаммам, финская сауна, парная комната, фитнес-студии, спортивные площадки, теннисные корты с разным покрытием, зеленые сады, детские площадки, игровая комната, библиотека, лаунж зоны с фонтанами, хобби-рум, переговорные комнаты, музыкальная комната, маркет, беспроводной интернет, электрогенераторы, паркинги, охрана и видеонаблюдение 24/7.Каргыджак один из самых живописных районов Аланьи, находится на западе от ее центра. Расстояние до пляжей Каргыджака от комплекса — 3 км. На набережной сконцентрирована инфраструктура: супермаркеты, рестораны, торговый центр, аптека, банкоматы, транспорт, сервисы. В 10-15 минутах пути от дома есть школы, детские сады. Также в Аланье естьколледжи, лицеи, университет.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании
Алания, Турция
от
€315,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79,2 до 163 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Комплекс в престижном районе в центре Алании
Жилой комплекс Комплекс в престижном районе в центре Алании
Аланья, Турция
от
€292,000
Сдача в: 2023
В престижном районе Бюуюкхасбахче считающимся одним из лучших элитных районов Алании строится проект, который состоит из 4 блоков и 40 квартир. Территория проекта составляет 5600м2. Двухуровневые квартиры с террасой и выходом в собственный сад. Удобная локация, хорошая транспортная развязка, со всех сторон квартир открывается панорамный вид на море и крепость Алании. Территория перед проектом будет облагорожена, а также неподалеку будет зеленый парк муниципалитета города Алании. Начало строительства сентябрь 2022 год, завершение декабрь 2023 год.
Realting.com
Перейти